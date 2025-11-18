Dronele rusești au lovit clădirea în care se află două posturi de radio din Dnipro

Dronele rusești au avariat o clădire care găzduiește redacția din Dnipro a postului public de radio Suspilne și a postului Radio Dnipro din Ucraina. Loviturile au avut loc în timpul unui atac major care a avut loc peste noapte asupra orașului, au transmis reprezentanții Suspilne marți dimineață, potrivit Reuters.

ladyslav Haivanenko, guvernatorul interimar al regiunii Dnipropetrovsk, al cărei centru administrativ este Dnipro, a scris în aplicația de mesagerie Telegram că dronele rusești au atacat regiunea luni seară, rănind două persoane, provocând mai multe incendii și avariand blocuri de apartamente și infrastructura orașului.

Suspilne a transmis pe Telegram că în clădirea lovită de drone a izbucnit un incendiu, ferestrele și ușile au fost aruncate în aer, iar podelele și acoperișul clădirii au fost avariate. În acel moment nu se afla niciun membru al personalului în interior.

Postul de radio a publicat o fotografie care arată clădirea distrusă. Suspilne este postul public de radio din Ucraina, care operează servicii printr-o rețea de posturi regionale din întreaga țară.

Dnipro, un oraș industrial al Ucrainei și regiunea înconjurătoare s-au confruntat cu atacuri repetate ale rachetelor și dronelor rusești. Rușii nu au comentat informațiile legate de atacul asupra postului de radio.