După petrol, urmează alimentele. ONU: Prețurile cerealelor ar putea crește cu până la 81%

Statele Unite și Iranul trebuie să ajungă în următoarele săptămâni la un acord care să permită reluarea transporturilor de îngrășăminte prin Strâmtoarea Ormuz, a atras atenția un oficial de rang înalt al Organizației Națiunilor Unite (ONU). În lipsa unui acord, mai multe țări riscă să rateze sezonul însămânțărilor, ceea ce ar putea afecta recoltele și ar duce la creșterea prețurilor alimentelor.

„Este absolut esențial să ajungem la un acord în următoarele săptămâni. Altfel, vom rata sezonul însămânțărilor”, a avertizat Jorge Moreira da Silva, subsecretar general al ONU, potrivit The Jerusalem Post.

Prețurile cerealelor ar putea crește cu până la 81%

Un raport publicat în august de Camera Internațională de Comerț arată că, dacă perturbările transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz continuă, prețurile cerealelor ar putea crește cu până la 81%, cele ale culturilor oleaginoase cu 66%, iar cele ale produselor de origine animală cu 30%.

„Dacă ratăm sezonul însămânțărilor, productivitatea agriculturii va scădea semnificativ, iar impactul asupra prețurilor va crește considerabil”, a explicat oficialul ONU într-un interviu acordat Reuters la Bangkok, în timpul reuniunilor anuale ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale.

Înainte de izbucnirea războiului, prin Strâmtoarea Ormuz era transportată aproximativ o treime din cantitatea de uree comercializată la nivel mondial, unul dintre cele mai utilizate îngrășăminte agricole.

Tot prin această rută trecea aproape jumătate din sulful transportat pe mare, materie primă folosită la producerea îngrășămintelor.

La mai bine de șase luni de la începutul conflictului, livrările de îngrășăminte din regiunea Golfului sunt în mare parte blocate, potrivit Institutului Internațional de Cercetare a Politicilor Alimentare, cu sediul la Washington.

Plan pentru transportul îngrășămintelor

Națiunile Unite au înființat în martie un grup de lucru pentru înlesnirea transporturilor de îngrășăminte prin Strâmtoarea Ormuz, însă mecanismul propus nu a fost pus în aplicare.

Potrivit lui Moreira da Silva, acesta ar putea deveni operațional într-un termen de 7-10 zile de la încheierea unui acord între Washington și Teheran.

Planul prevede înființarea unui centru de coordonare în Oman, unde navele ar trebui să fie înregistrate și să primească asistență pentru traversarea în siguranță a strâmtorii.

Reprezentanții ONU ar urma să supravegheze încărcarea mărfurilor în porturile din Golf, împreună cu autoritățile locale, iar navele ar fi monitorizate pe durata transportului.

Oficialul ONU estimează că tranzitul a numai cinci nave pe zi ar putea menține aprovizionarea cu îngrășăminte a țărilor care au cea mai mare nevoie.

Negocierile dintre SUA și Iran, blocate

Eforturile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz au stagnat, deși Statele Unite și Iranul au făcut din nou schimb de propuneri prin intermediari, după eșecul armistițiului din iunie.

Teheranul încearcă să-și mențină controlul asupra acestei rute maritime strategice, în timp ce Washingtonul insistă ca negocierile să abordeze de la început și programul nuclear iranian.

Ministerul american de Externe a transmis că armata SUA a ajutat mii de nave comerciale să traverseze strâmtoarea și că Washingtonul va continua să acționeze împotriva încercărilor Iranului de a perturba libertatea navigației.

ONU propune ca mecanismul destinat transporturilor de îngrășăminte să funcționeze separat de negocierile pentru un acord de pace mai amplu.

„Ceea ce le spunem este: în timp ce continuați discuțiile pentru un acord cuprinzător, lăsați-ne să lucrăm, să ne facem treaba”, a declarat Moreira da Silva.

Atacurile din Marea Neagră cresc riscul unei crize alimentare

Riscurile pentru aprovizionarea mondială cu alimente sunt amplificate de deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră, unde mai multe nave comerciale au fost atacate cu drone. La acestea se adaugă atacurile rebelilor Houthi asupra navelor care tranzitează Marea Roșie.

„Asistăm acum la o concentrare de factori: criza climatică și perturbarea simultană a rutelor maritime strategice din Marea Neagră, Marea Roșie și Strâmtoarea Ormuz”, a avertizat oficialul ONU.