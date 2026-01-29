După rujeolă și alte boli considerate eradicate, SUA se confruntă cu un focar de tuberculoză într-o școală

Autoritățile sanitare din San Francisco au confirmat un focar activ de tuberculoză la un liceu privat, stârnind îngrijorări privind transmiterea bolii într-un mediu educațional închis, scrie SFgate.

Până în prezent au fost identificate cel puțin trei cazuri, ceea ce a determinat intervenții imediate de sănătate publică și extinderea testărilor.

Autoritățile sanitare lansează testări și anchetă epidemiologică

Departamentul de Sănătate Publică din San Francisco investighează focarul apărut la Liceul Archbishop Riordan.

Toți elevii și angajații sunt obligați să efectueze testarea pentru tuberculoză, ca parte a unui răspuns coordonat.

De asemenea, a fost demarată o anchetă epidemiologică pentru identificarea persoanelor care ar fi putut fi expuse.

Autoritățile au descris riscul de transmitere în școală drept „moderat” pe durata fazei de testare.

Măsurile preventive includ recomandări privind purtarea măștii în interior, monitorizarea simptomelor și ajustarea temporară a anumitor activități desfășurate în spații închise.

Ce trebuie știut despre transmiterea tuberculozei

Tuberculoza este o boală bacteriană care afectează în principal plămânii și poate provoca simptome precum tuse persistentă, febră și pierdere în greutate.

În unele cazuri, persoanele pot avea o formă latentă a bolii, fără simptome, care poate rămâne inactivă o perioadă, dar se poate transforma ulterior într-o formă contagioasă.

Primul caz din școală a fost raportat la mijlocul lunii noiembrie, însă testarea a început abia în ianuarie, din cauza ritmului lent de dezvoltare al infecției.

Experții subliniază că tuberculoza se transmite mai ușor în spații închise, mai ales în rândul persoanelor care petrec mult timp împreună în interior.

Măsuri la nivelul școlii și îngrijorările experților

Elevii și angajații trebuie să finalizeze testarea până la 20 februarie pentru a putea rămâne în campus.

Cei care participă la activități indoor desfășurate în afara școlii trebuie, de asemenea, să prezinte un test negativ.

Deși tuberculoza este tratabilă cu antibiotice, tratamentul poate dura câteva luni.

Dr. Monica Gandhi, specialist în boli infecțioase la Universitatea din California, San Francisco, a declarat că focarele de tuberculoză sunt rare în SUA, însă a descris apariția mai multor cazuri într-o singură școală drept îngrijorătoare.

Ea a subliniat că expunerea prelungită la o persoană cu tuberculoză activă crește riscul de infectare, iar depistarea unui nou caz impune reluarea unor etape din procesul de testare.

Autoritățile sanitare afirmă că monitorizarea va continua până când toate potențialele expuneri vor fi evaluate complet.

Tuberculoza nu este singura boală considerată mult timp ținută sub control în Statele Unite care a revenit în atenția autorităților. În ultimii ani, SUA au raportat focare de rujeolă, creșteri ale tusei convulsive, un caz de poliomielită și reapariții locale de varicelă.