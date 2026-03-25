E oficial în Grecia: cuplurile gay pot adopta copii / Curtea Supremă: „Tradițiile bisericești nu sunt afectate”

Curtea Supremă a Greciei, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, a decis că dreptul cuplurilor de același sex de a adopta copii este conform Constituției, relatează en.protothema.gr.

Decizia marchează, în societatea greacă, un moment important în evoluția cadrului juridic privind drepturile familiei.

Potrivit deciziei, adoptată în plen, adopția de către cuplurile căsătorite de același sex „nu încalcă protecția constituțională a copilăriei și interesul superior al copilului”, fiind compatibilă atât cu legislația națională, cât și cu normele europene în materie de drepturi ale omului.

Instanța: o aliniere legislativă la valori europene

Judecătorii au confirmat, totodată, că prevederile Legii 5089/2024 — care permit căsătoria între persoane de același sex — sunt conforme cu Constituția Greciei, dar și cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Instanța a subliniat că această reglementare reflectă schimbările din societate din ultimele decenii, atât la nivelul percepțiilor sociale, cât și al normelor juridice din majoritatea statelor europene: „evoluția, în ultimele decenii, atât a percepțiilor sociale, cât și a celor morale privind relațiile între persoane de același sex și tratamentul juridic al concubinajului și al paternității de către cuplurile de același sex în majoritatea țărilor democratice avansate din Europa și, mai general, din lumea occidentală, către eliminarea excluziunii sociale și protejarea vieții private și de familie fără discriminare bazată pe orientarea sexuală ”.

În motivare se arată că evoluția legislativă urmărește eliminarea discriminării și protejarea vieții private și de familie, indiferent de orientarea sexuală.

În același timp, instanța a precizat că tradițiile religioase nu sunt afectate de aceste modificări: regulile Bisericii Ortodoxe privind căsătoria rămân neschimbate, iar respectarea lor ține de opțiunea individuală a credincioșilor.

Adopția, analizată prin prisma interesului superior al copilului

În ceea ce privește adopția, decizia nr. 392/2026 stabilește că dreptul cuplurilor de același sex de a adopta — fie în comun, fie prin adopția copilului unuia dintre parteneri — este o consecință directă a recunoașterii căsătoriei.

Judecătorii au arătat că procedura de adopție rămâne supusă acelorași garanții stricte ca în cazul cuplurilor heterosexuale.

Acestea includ: evaluarea realizată de serviciile sociale, în două etape distincte, verificarea compatibilității și reevaluarea înaintea unei adopții concrete, audierea în fața instanței competente.

În aceste condiții, instanța a concluzionat că nu există discriminare între copiii adoptați de cupluri de același sex și cei crescuți în familii tradiționale, atât timp cât fiecare caz este analizat individual, în funcție de interesul superior al copilului.

De asemenea, Curtea Supremă a subliniat că legislația nu impune ca adopția să reproducă modelul biologic al unei familii formate din mamă și tată și a argumentat că adopția de către o singură persoană este permisă de mult timp, deci că realitatea socială include forme diverse de familie.

Decizia nu a fost unanimă, iar opiniile disidenților invocă lipsa unor studii asupra impactului în dezvoltarea psiho-emoțională a copilului

Decizia nu a fost unanimă.

Un grup de șase judecători a formulat o opinie separată, exprimând rezerve atât în privința redefinirii căsătoriei, cât și a adopției.

Aceștia au susținut că instituția căsătoriei are, în Grecia, o semnificație istorică și culturală legată de uniunea dintre persoane de sex opus și că extinderea acesteia ar putea ridica probleme de constituționalitate.

În ceea ce privește adopția, opinia minoritară invocă lipsa unor studii ample privind impactul pe termen lung asupra dezvoltării copiilor crescuți în familii cu părinți de același sex.

În absența unor astfel de dovezi, judecătorii disidenți consideră că legislația ar putea intra în conflict cu prevederile constituționale și cu tratatele internaționale privind protecția copilului.

Egalitate în fața legii

Decizia celei mai înalte instanțe a Greciei confirmă direcția adoptată recent de această țară în materie de drepturi civile și consolidează cadrul legal pentru egalitatea în fața legii.

Prin validarea adopției de către cuplurile de același sex, instanța plasează interesul copilului în centrul analizei juridice, în linie cu tendințele din majoritatea democrațiilor europene.

Hotărârea deschide astfel calea aplicării depline a legislației adoptate în 2024 și marchează o etapă importantă în recunoașterea diversității formelor de familie în societatea greacă.