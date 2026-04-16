Eclipsă totală de soare pe 12 august. De unde poate fi observat acest spectacol incredibil

Pe 12 august 2026, unul dintre cele mai bune locuri din Europa pentru a observa o eclipsă totală de soare foarte rară, va fi Spania. La sfârșitul zilei, luna va ascunde complet soarele pentru o scurtă perioadă, oferind un spectacol rar și uluitor.
Foto: Hepta
Laurentiu Marinov
16 apr. 2026, 17:45, Știri externe

O eclipsă totală solară, are loc la fiecare 18 luni undeva în lume. Dar, în aceeași locație precisă, se întâmplă doar…în medie la fiecare 300 până la 400 de ani. Luna trece între Pământ și soare la fiecare lună nouă, dar o eclipsă totală nu are loc de fiecare dată: de cele mai multe ori, umbra sa trece deasupra sau dedesubtul planetei noastre. O aliniere perfectă a soarelui, lunii și Pământului este necesară pentru ca fenomenul să se producă. Totalitatea unei eclipse durează, în general, între câteva secunde și maximum șapte minute; cea din 12 august va dura puțin peste două minute în traiectoria totalității, potrivit Le Figaro.

Traiectoria acestei eclipse totale va trece peste coasta de est a Groenlandei, vârful vestic al Islandei , apoi se va deplasa pe Atlantic pentru a traversa Spania și  a se opri în  Insulele Baleare,  unde soarele va dispărea sub orizont.

Potrivit lui Rémy Cabanac, astronom la Universitatea din Toulouse și director științific al Observatorului Pic du Midi, „cele mai bune perspective vor fi în Europa de Nord, dar vremea de acolo ar putea fi înnorată și, prin urmare, ar strica spectacolul. Spania va fi locul unde veți avea cele mai mari șanse de a-l observa din Galicia până în Insulele Baleare, în special în zona dintre Huesca și Madrid”.

Eclipsa va avea loc seara

Totuși, nu toate orașele spaniole vor avea aceeași vreme. În august, cele mai uscate și însorite regiuni sunt situate în centrul și nord-estul țării. Orașe precum León, Burgos și Zaragoza sunt cele mai predispuse să se bucure de cer senin datorită climei lor uscate. „Am observat un deal senin la nord de Zaragoza, unde plănuiesc să merg să văd această eclipsă”, spune Rémy Cabanac. Teruel are umiditate scăzută și este mai puțin turistic, prin urmare mai liniștit. Pe coasta mediteraneană,  Valencia  oferă un bun compromis între accesibilitate și soare.

Eclipsa va avea loc seara: faza parțială va începe în jurul orei 19:30 (ora locală), iar totalitatea va avea loc în jurul orei 20:30, în funcție de oraș. Soarele va fi atunci foarte jos la orizont. Prin urmare, este esențial să alegeți o locație complet degajată – plajă, deal sau câmpie deschisă – fără clădiri sau alte elemente de teren care să blocheze vederea spre nord-vest.

 

