Egiptul inaugurează Marele Muzeu Egiptean: O bijuterie de miliarde de dolari

Ceremonia de inaugurare începe la ora 19:30, ora locală, iar Germania, Japonia, Arabia Saudită, Belgia, Spania şi Danemarca se numără printre ţările care trimit reprezentanţi la eveniment. În nopţile premergătoare deschiderii, fascicule de lumină au iluminat atât piramidele, cât şi faţada colosală a muzeului, un preludiu al spectacolului de astăzi, scire AFP.

Amplasat pe o pantă uşoară cu vedere la platoul Giza, chiar în spatele umbrei piramidelor, muzeul a fost construit cu sprijin financiar şi tehnic important din partea Japoniei şi se întinde pe aproape jumătate de milion de metri pătraţi.

Muzeu adăposteşte peste 100.000 de artefacte, jumătate dintre acestea urmând să fie expuse, ceea ce îl face cea mai mare colecţie din lume dedicată unei singure civilizaţii. În centrul atriumului principal se află o statuie de 83 de tone a lui Ramses al II-lea, faraonul care a condus Egiptul timp de 66 de ani şi a prezidat epoca de aur a acestuia.

Spre deosebire de Muzeul Egiptean din centrul Cairoului, înghesuit şi vechi de un secol, Marele Muzeu Egiptean oferă galerii captivante, iluminat de precizie, exponate de realitate virtuală şi chiar un muzeu pentru copii.

Un punct de atracţie este laboratorul de conservare în direct, vizibil prin geamurile de la podea până la tavan, unde vizitatorii pot urmări restauratorii asamblând o barcă solară veche de 4.500 de ani, îngropată lângă piramida lui Khufu, construită pentru a-i transporta sufletul pe cer împreună cu zeul soarelui Ra.

Vedeta incontestabilă a expoziţiei este colecţia regelui Tutankhamon, care cuprinde peste 5.000 de obiecte, multe dintre ele expuse împreună pentru prima dată. Muzeul se deschide publicului marţi, prezentând mii de artefacte funerare care erau anterior împrăştiate în toată Egiptul. Detaliile privind expunerea măştii de aur a faraonului copil rămân deocamdată secrete.

Muzeul s-a confruntat cu multiple obstacole, printre care tulburări politice, conflicte regionale şi pandemia de Covid-19. Sectorul turistic din Egipt, o sursă vitală de valută străină şi locuri de muncă, a fost zguduit în repetate rânduri în ultimul deceniu şi jumătate, de la revolta din 2011 până la valurile de tulburări şi atacurile teroriste sporadice care au urmat.

În ultimii ani, turismul a dat semne de redresare, cu 15 milioane de vizitatori care au călătorat în Egipt în primele nouă luni ale anului 2025 şi au generat 12,5 miliarde de dolari, în creştere cu 21% faţă de anul precedent.

Oficialii consideră că muzeul ar putea atrage până la şapte milioane de vizitatori anual, ceea ce ar putea duce numărul total de vizitatori la 30 de milioane până în 2030.