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Elon Musk ajunge la o înțelegere după acuzațiile că ar fi indus în eroare alegătorii americani

Elon Musk a ajuns la o înțelegere pentru soluționarea a două procese legate de o loterie controversată, organizată înaintea alegerilor prezidențiale din SUA din 2024. Miliardarul fusese acuzat că a indus în eroare alegători prin promisiunea unor premii zilnice de un milion de dolari.
Elon Musk ajunge la o înțelegere după acuzațiile că ar fi indus în eroare alegătorii americani
Elon Musk. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
16 oct. 2026, 01:51, Știri externe
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Elon Musk și comitetul său de acțiune politică, America PAC, au anunțat joi că au acceptat soluționarea prin acord a două procese colective propuse, în care erau acuzați că au indus în eroare alegători din state americane decisive pentru alegerile prezidențiale din 2024, relatează Reuters.

Părțile au informat judecătorul federal din Austin, Texas, că au ajuns la înțelegeri care urmează să fie aprobate de instanță.

Documentele depuse nu precizează condițiile acordurilor, iar avocații implicați au refuzat să comenteze sau nu au răspuns solicitărilor de informații suplimentare.

Musk, acuzat că a indus în eroare alegătorii cu premii de un milion de dolari

Reclamanții din cele două procese sunt locuitori ai statului Arizona, care susțin că Musk și America PAC au indus în eroare alegători din șapte state-cheie.

Potrivit acuzațiilor, aceștia au fost încurajați să semneze o petiție de susținere a Constituției Statelor Unite prin promisiunea că, în fiecare zi, un semnatar ales aleatoriu va primi un milion de dolari.

Musk și organizația sa au respins acuzațiile.

Procesele au legătură cu alegerile prezidențiale din 2024

Elon Musk a înființat America PAC pentru a susține campania republicanului Donald Trump, care a câștigat alegerile prezidențiale din 2024.

În luna iunie, un judecător federal a decis că Musk trebuie să depună mărturie în cadrul proceselor.

Acordurile anunțate joi ar putea pune capăt celor două litigii, dacă vor fi aprobate de instanță. Deocamdată, nu au fost făcute publice eventualele obligații financiare sau alte condiții asumate de părți.

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