Este NATO pregătită pentru un conflict major cu Rusia?

După ce 19 drone rusești au pătruns în Polonia, țară membră NATO, analiștii avertizează că alianța nu este pregătită să facă față unui atac aerian de amploare și de durată, scrie Newsweek.

Experții atrag atenția asupra lipsei sistemelor de apărare aeriană, a stocurilor redirecționate către Ucraina și a timpilor lungi de achiziție, considerând acestea vulnerabilități majore.

Deși Europa are sisteme eficiente, numărul lor nu este suficient pentru a face față unui atac îndelungat.

Investițiile și apărarea stratificată sunt necesare pentru a contracara amenințarea tot mai mare a dronelor și a munițiilor de tip loitering.

Limitările actuale ale NATO

Europa se bazează puternic pe sprijinul SUA în materie de apărare aeriană, iar deși țările au promis creșteri ale cheltuielilor militare, flancul estic al NATO rămâne cel mai expus.

Experții estimează că îmbunătățirile semnificative nu se vor materializa înainte de 2030, lăsând apărarea europeană actuală insuficientă împotriva dronelor rusești ieftine și numeroase utilizate în Ucraina.

Conceptul de „Zid de Drone”

Un „zid de drone” ar combina mai multe straturi de protecție, inclusiv drone interceptoare, tunuri, rachete, război electronic și sisteme de bruiaj.

Apărarea stratificată are scopul de a neutraliza amenințările înainte ca acestea să producă daune.

Companii precum DroneShield și MARSS dezvoltă tehnologii, cum ar fi dronele interceptoare „hit-to-kill”, capabile să doboare drone de la distanțe de până la 5 kilometri, oferind protecție orașelor și infrastructurii critice.

Apel la acțiune

Liderii europeni și NATO subliniază urgența dezvoltării apărării specifice împotriva dronelor pe flancul estic al UE.

Experții avertizează că, fără investiții și implementare imediată, Europa va rămâne mult în urmă față de alte regiuni care au implementat deja tehnologii eficiente de tip „zid de drone”.