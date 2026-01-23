Estonia: discursul lui Zelenski de la Davos a fost „nedrept” față de Europa

Marko Mihkelson a declarat că tonul discursului susținut de liderul ucrainean la Forumul Economic Mondial a fost „neobișnuit de dur” la adresa Europei și a creat „un sentiment de nedreptate”, în condițiile în care statele europene au fost, în ultimul an și jumătate, printre principalii susținători ai Ucrainei.

„Trebuie să fiu sincer: nu am mai auzit până acum un ton atât de ascuțit din partea lui Zelenski îndreptat explicit împotriva aliaților europeni”, a spus parlamentarul estonian, într-un interviu acordat joi seara postului public estonian ERR.

Zelenski: UE trebuie să se concentreze pe Ucraina

Potrivit acestuia, sprijinul militar și economic pentru Ucraina a venit în special din partea statelor nordice și baltice, a Germaniei și a altor țări europene.

Oficialul estonian a amintit că Uniunea Europeană a decis recent alocarea a 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar a admis că frustrarea exprimată de Zelenski are legătură cu ritmul lent al deciziilor și cu „dispersarea atenției politice” în Europa.

„Vorbim despre alte crize, când ar trebui să ne concentrăm pe supraviețuirea Ucrainei și pe oamenii care îngheață acum în orașele sale”, a spus liderul ucrainean în discursul său de la Davos.

Semnal de alarmă pentru Europa

În opinia lui Mihkelson, mesajul transmis la Davos ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru liderii europeni, fără să ignore însă faptul că Europa rămâne principalul pilon al sprijinului pentru Kiev.

Zelenski a susținut că Europa este prea lentă și prea ezitantă în sprijinul acordat Ucrainei, acuzând lipsa de concentrare și de urgență în luarea deciziilor.

Liderul ucrainean a spus că atenția politică a Europei este „dispersată” de alte teme – precum dezbaterile legate de Groenlanda sau tensiunile politice interne din unele state europene, în timp ce Ucraina se confruntă cu o criză existențială, iar populația din unele orașe rămâne fără căldură în plină iarnă.

El a sugerat că sprijinul european, deși substanțial, ajunge prea lent și a avertizat că securitatea continentului depinde direct de capacitatea Europei de a acționa mai hotărât în sprijinul Kievului.