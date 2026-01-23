Prima pagină » Știrile zilei » Uniunea Europeană răspunde criticilor lui Zelenski: Faptele vorbesc mai tare decât vorbele

Uniunea Europeană răspunde criticilor lui Zelenski: Faptele vorbesc mai tare decât vorbele

Uniunea Europeană a reacționat la criticile dure formulate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, subliniind sprijinul pe care blocul comunitar l-a acordat Ucrainei.
Uniunea Europeană răspunde criticilor lui Zelenski: Faptele vorbesc mai tare decât vorbele
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
23 ian. 2026, 10:32, Știri externe

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat la criticile formulate de liderul ucrainean în discursul său de joi. Șefa executivului european a respins acuzațiile președintelui  și a subliniat rolul major al Uniunii în sprijinirea Kievului. 

„De patru ani susținem lupta eroică a poporului ucrainean. Cred că, din partea noastră, faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Suntem cel mai mare susținător al Ucrainei în ultimii patru ani, peste 193 de miliarde de euro, iar Consiliul European tocmai a decis să adauge la această sumă încă 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani”, a declarat von der Leyen, citată de Sky News. 

„Știm că nu vom egala niciodată sacrificiul poporului ucrainean, dar ceea ce putem face este să fim alături de ei și cred că cifrele vorbesc de la sine”, a mai precizat președinta. 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut joi, la Davos în care a lansat o serie de critici la adresa Europei. Acesta a subliniat lipsa de acțiune în ceea ce privește urmăririle penale împotriva Rusiei, repetând criticile președintelui Trump afirmând că „Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri în prezent”.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Nicușor Dan: „Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic”. „Evident că în ultima perioadă au existat turbulenţe”
Gandul
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Dezmățul financiar din primăriile României. Cazul angajatei căreia administrația comunală i-a plătit salariul de două ori, plus datoriile personale
Libertatea
Zodia care suferă de burnout în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
CSID
Jandarmeria Montană scoate la intervenții „Dacia Quatro”, cel mai capabil Duster
Promotor