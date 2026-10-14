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Europenii cumpără de aproape trei ori mai multe electronice decât colectează pentru reciclare. Unde ajung telefoanele și electrocasnicele vechi

În Uniunea Europeană sunt puse pe piață aproape de trei ori mai multe echipamente electrice și electronice, ca greutate, decât sunt colectate sub formă de deșeuri. Cele mai recente date Eurostat arată că diferența a crescut puternic în ultimul deceniu, pe fondul vânzărilor de electrocasnice și alte dispozitive.
Europenii cumpără de aproape trei ori mai multe electronice decât colectează pentru reciclare. Unde ajung telefoanele și electrocasnicele vechi
Sursa foto: Pexels/Leo Arslan
Victor Dan Stephanovici
14 oct. 2026, 13:52, Social
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În 2024, în statele Uniunii Europene au fost colectate, în medie, 12,3 kilograme de deșeuri electrice și electronice pentru fiecare locuitor. În același an, pe piață au intrat echipamente noi însumând 32,4 kilograme pe persoană. Diferența este de 20,1 kilograme pentru fiecare locuitor, potrivit datelor publicate miercuri, 14 octombrie, de Eurostat.

Unde ajung telefoanele, calculatoarele și electrocasnicele vechi

Diferența dintre cantitatea de echipamente comercializate și cea colectată nu înseamnă că toate aparatele rămase în afara sistemului de colectare au fost aruncate. O parte dintre produse continuă să fie utilizate, în timp ce altele sunt păstrate în locuințe, așteaptă să fie eliminate sau ajung în circuite informale de tratare a deșeurilor, care nu sunt monitorizate oficial.

Statisticile includ o gamă largă de produse, de la telefoane mobile, laptopuri și televizoare până la frigidere, mașini de spălat și panouri fotovoltaice.

O instalație industrială de reciclare a deșeurilor.Imagine ilustrativă. Sursa foto: Pexels/Willians Huerta

Vânzările de echipamente au crescut cu 79% în nouă ani

Între 2015 și 2024, cantitatea de echipamente electrice și electronice introdusă pe piața europeană a crescut de la 18,1 la 32,4 kilograme pe locuitor, un avans de 79%.

Principalele contribuții la această creștere au venit din categoria echipamentelor mari, precum mașinile de spălat, mașinile de spălat vase și panourile fotovoltaice.

În schimb, colectarea deșeurilor electronice a avansat mai lent, de la 7,3 kilograme pe locuitor în 2015 la 12,3 kilograme în 2024. Comparativ cu 2023, cantitatea colectată a crescut cu numai 0,7 kilograme pe persoană.

Bulgaria, Cehia și Franța conduc clasamentul colectării

Diferențele dintre statele membre sunt importante. Bulgaria a colectat în 2024 cea mai mare cantitate de deșeuri electrice și electronice raportată la populație, cu 18,9 kilograme pe locuitor. Pe următoarele locuri s-au situat Cehia, cu 17,8 kilograme, și Franța, cu 17,7 kilograme.

La polul opus s-au aflat Cipru, cu 4,7 kilograme, Portugalia, cu 6 kilograme, și Malta, cu 6,4 kilograme pe locuitor. În ceea ce privește echipamentele noi introduse pe piață, Austria a înregistrat 38,2 kilograme pe persoană, Germania 38 de kilograme, iar Danemarca 37 de kilograme.

În Germania, cantitatea echipamentelor noi a fost de peste trei ori mai mare decât cea a deșeurilor colectate: 38 de kilograme față de 11 kilograme pe locuitor. O diferență similară a fost observată în Spania, unde au intrat pe piață 36 de kilograme de echipamente pe persoană, în timp ce colectarea a ajuns la doar 9,3 kilograme.

Cifrele oficiale, subestimate?

Eurostat avertizează că atât cantitățile de echipamente comercializate, cât și cele colectate pot fi subestimate. Printre dificultățile de raportare se numără comerțul online transfrontalier, producătorii care nu respectă obligațiile de declarare și deșeurile preluate de operatori informali.

Datele sunt raportate în baza directivei europene privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, care urmărește creșterea colectării, recuperării materialelor, reciclării și reutilizării produselor scoase din uz.

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