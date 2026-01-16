Eurovision organizează primul turneu din istoria competiției cu prilejul aniversării de 70 de ani

Potrivit anunțului dat de organizatori, turneul presupune concerte live, care se vor desfășura în 10 orașe europene, în lunile iunie și iulie. Printre orașe se numără Londra, Hamburg, Paris, Zürich, Milano, dar și alte orașe, concertele fiind susținute pe marile stadioane.

În cadrul turneului vor participa artiști care s-au remarcat în cadrul concursului Eurovision, dar și alți 10 artiști concurenți din finala din acest an, desfășurată la Viena. Alături de aceștia, în funcție de oraș, vor urca pe scenă și invitați speciali, potrivit anunțului dat de EBU.

În cadrul concertelor live, artiștii invitați vor interpreta propriile piese din cadrul concursului, dar și piese cover ale unor cântece preferate din istoria concursului.

Organizatorii mai precizează că lista artiștilor implicați în turneu va fi confirmată abia după finala concursului Eurovision din acest an.

Ediția de anul acesta a concursului, la care va participa și România, este una dintre cele mai controversate, după ce mai multe țări au anunțat că nu vor participa în semn de protest pentru menținerea Israelului în competiție.