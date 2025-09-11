Explozie puternică la Ciudad de México. Cel puțin 58 de răniți, 19 în stare gravă

Oficialii spun că incidentul pare să fie un accident, însă procuratura a deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă, potrivit New York Times. Până acum nu au fost raportate decese.

Explozia a cuprins mai multe vehicule și a provocat haos în cartierul Iztapalapa, cea mai populată zonă a capitalei, unde locuiesc 1,8 milioane de oameni. Imagini surprinse imediat după deflagrație arată persoane cu haine arse, rănite, încercând să se îndepărteze din zona afectată.

Que desorganización total de las “autoridades” del Gobierno de la Ciudad de México. Nadie sabe qué hacer‼️igual que en todo la administración de México 🇲🇽 #Explosión en Iztapalapa #MorenaDestruyendoAMéxico pic.twitter.com/Hd6lLqeSkd — Elle CiudaDañe (@yoelcortesano) September 10, 2025

Pompierii au reușit să stingă incendiul, însă au rămas la fața locului pentru a controla scurgerea din cisterna camionului, care mai avea aproximativ 20.000 de litri de combustibil.