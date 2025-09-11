Prima pagină » Știri externe » Explozie puternică la Ciudad de México. Cel puțin 58 de răniți, 19 în stare gravă

O explozie puternică s-a produs joi în capitala Mexicului, după ce un camion care transporta combustibil a început să-și piardă din încărcătură, aflându-se sub un pasaj rutier. Deflagrația a rănit cel puțin 58 de persoane, dintre care 19 au suferit arsuri grave, a anunțat primarul Clara Brugada.
Oficialii spun că incidentul pare să fie un accident, însă procuratura a deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă, potrivit New York Times. Până acum nu au fost raportate decese.

Explozia a cuprins mai multe vehicule și a provocat haos în cartierul Iztapalapa, cea mai populată zonă a capitalei, unde locuiesc 1,8 milioane de oameni. Imagini surprinse imediat după deflagrație arată persoane cu haine arse, rănite, încercând să se îndepărteze din zona afectată.

Pompierii au reușit să stingă incendiul, însă au rămas la fața locului pentru a controla scurgerea din cisterna camionului, care mai avea aproximativ 20.000 de litri de combustibil.