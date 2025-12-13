Mii de oameni protestează în Ungaria împotriva scandalului abuzurilor asupra copiilor

Protestatarii au mărșăluit pe străzile înghețate ale Budapestei în spatele unui banner pe care scria „Protejați copiii!”, purtând jucării de pluș și torțe în semn de solidaritate cu victimele abuzurilor fizice dintr-un caz care datează de mai mulți ani.

Procuratura a declarat miercuri că până în prezent șapte persoane au fost reținute la centrul de detenție pentru minori din Budapesta, administrat de stat.

Orban, care se confruntă cu ceea ce ar putea fi cea mai dificilă provocare din cei 15 ani de guvernare, în cadrul alegerilor care vor avea loc probabil în aprilie, a condamnat abuzurile într-un interviu acordat agenției de știri Mandiner, calificându-le drept inacceptabile și criminale.

„În fiecare zi ies la iveală tot mai multe lucruri revoltătoare, pe care nu le credeam posibile în această țară”, a declarat Judit Voros, una dintre protestatarii care au mărșăluit către birourile lui Orban de pe Dealul Castelului din Budapesta.

La începutul acestei săptămâni, guvernul a plasat cele cinci instituții de corecție pentru minori din Ungaria sub supravegherea directă a poliției, în timp ce procurorii investighează cazul.

Procurorii îl investighează de luni de zile pe fostul director al centrului, suspectat de organizarea unei rețele de prostituție, spălare de bani și trafic de persoane.

Un videoclip publicat săptămâna aceasta de activistul de opoziție și fostul parlamentar Peter Juhasz a determinat demisia directorului interimar al centrului.