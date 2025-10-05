Manifestații în Amsterdam împotriva războiului din Gaza: Sute de mii de oameni au ieșit în stradă

Organizatorii au estimat că aproximativ 250.000 de persoane s-au alăturat demonstrației, iar cifra a fost confirmată de poliția locală, notează Reuters. Cei mai mulți dintre participanții la demonstrație au purtat haine roșii pentru a-și arăta sprijinul pentru o „linie roșie” simbolică împotriva războiului Israelului în Gaza.

Organizatorii PAX Olanda au declarat că speră la pace în Gaza, însă au adăugat că planul în 20 de puncte al președintelui american Donald Trump nu le-a schimbat viziunea, relevă sursa citată.

Protestatarii de toate vârstele au participat la un marș de 6 kilometri prin capitala olandeză, fluturând steaguri palestiniene, scandând „Palestina liberă, Palestina liberă” și purtând pancarte cu mesajele „Israel, rușine să-ți fie!” și „nu suntem liberi până când Gaza nu este liberă”.

Today, a MASSIVE protest erupted in Amsterdam. Around 250,000 protesters called for the Dutch government to take a tougher stance against Israel’s war in Gaza. Stay tuned.pic.twitter.com/eatmld4ukO — Steve Hanke (@steve_hanke) October 5, 2025

Organizatorii demonstrației au afirmat, potrivit Reuters, că guvernul olandez nu face suficient pentru a împiedica Israelul să comită crime de război în Gaza. Manifestația are loc cu aproximativ trei săptămâni înainte de alegerile generale din 29 octombrie.

Poziția guvernului olandez s-a schimbat treptat

„Sperăm că va exista un armistițiu real foarte, foarte curând și că oamenii vor fi protejați, vor primi ajutor umanitar și vor putea fi în siguranță. Dar suntem îngrijorați și de angajamentul pe termen lung al Israelului de a opri genocidul”, a declarat pentru Reuters Rolien Sasse, directorul PAX Olanda.

Un miting similar a fost organizat în luna mai a acestui an, iar de atunci, guvernul olandez și-a schimbat treptat poziția față de Israel: a impus în iulie interdicții de călătorie pentru doi miniștri israelieni de extremă dreapta, pe care i-a acuzat de incitare la violență împotriva palestinienilor și de chemare la „curățare etnică” în Gaza.

În replică, Israelul respinge toate acuzaţiile de genocid ca fiind nefondate, invocând faptul că operaţiunile sale din Gaza sunt în scop de autoapărare şi vizează militanţii Hamas care au atacat Israelul în urmă cu aproape doi ani.