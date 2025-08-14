Fără sprijinul lui Trump, Viktor Orban pierde teren în Ungaria

Odată bastion al dominației politice a lui Viktor Orban, orașul Debrecen din estul Ungariei se conturează acum ca epicentrul nemulțumirilor împotriva premierului aflat de multă vreme la putere, scrie Bloomberg.

Liderul opoziției, Peter Magyar, și partidul său Tisza profită de nemulțumirea tot mai mare provocată de creșterea costului vieții, îngrijorările de mediu și corupția, diminuând treptat sprijinul pentru Orban înaintea alegerilor de anul viitor.

Debrecen: De la vitrină la câmp de luptă

Debrecen trebuia să fie bijuteria coroanei lui Orban, susținută de miliarde în investiții străine pentru a transforma Ungaria în hub-ul european al vehiculelor electrice.

Proiecte precum noua fabrică BMW și uzina de baterii CATL din China urmăreau să asigure sprijinul pe termen lung. În schimb, acestea au alimentat nemulțumirea la nivel local din cauza riscurilor de mediu, a penuriei de apă și a creșterii numărului de muncitori străini, contrazicând retorica anti-imigrație a lui Orban. De asemenea, prețurile locuințelor au explodat, alimentând furia publică.

Presiuni economice și schimbări politice

Ungaria a evitat la limită recesiunea în acest an, în timp ce producția industrială — în special în sectorul bateriilor — a scăzut abrupt.

Prognozele de creștere au fost reduse, iar inflația continuă să apese asupra gospodăriilor. Scandalurile de corupție, suspendarea fondurilor UE și percepția unei elite care profită disproporționat de pe urma banului public amplifică nemulțumirea alegătorilor.

Sondajele plasează acum Tisza înaintea Fidesz la nivel național, cu șanse mari să câștige toate circumscripțiile din Debrecen.

Influență internațională slăbită

Alinierea strânsă a lui Orban cu Donald Trump nu a adus rezultate concrete. Dimpotrivă, politicile protecționiste ale lui Trump și amenințările cu sancțiuni împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc, inclusiv Ungaria, ar putea agrava problemele economice.

În același timp, tensiunile cu UE privind derapajele democratice au dus la blocarea fondurilor europene și la noi presiuni financiare.

Eroziunea sprijinului pentru Orban se vede la toate nivelurile demografice — de la tineri dezamăgiți și clasa de mijloc, până la foști susținători Fidesz.

Deși Orban dispune încă de resurse considerabile și o mașinărie politică puternică, avansul opoziției și schimbarea stării de spirit din Debrecen sugerează că alegerile din 2025 ar putea fi cea mai dificilă confruntare electorală a sa din ultimii ani.