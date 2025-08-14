Liderul opoziției din Ungaria acuză Rusia că încearcă să influențeze alegerile

Serviciul de Informații Externe al Rusiei a publicat miercuri o declarație care repeta idei adesea folosite de Orbán pentru a-l discredita pe Magyar, prezentându-l drept un presupus pion al Comisiei Europene, relatează Bloomberg.

Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a declarat joi că susține acuzațiile Rusiei împotriva lui Magyar, referindu-se la textul publicat la Moscova ca fiind „nimic nou”.

„După 34 de ani, Rusia vrea din nou să se amestece direct în politica ungară, vrea din nou să influențeze fără rușine decizia alegătorilor unguri”, a spus Magyar într-o postare pe Facebook, referindu-se la retragerea trupelor sovietice din Ungaria la începutul anilor ’90.

„Ultimul soldat sovietic a părăsit țara noastră în iunie 1991. Acum, agenții lor s-au întors — uneori lucrând sub acoperire, alteori pe față. Le cunoaștem metodele: dezinformare, amenințări, hackeri, ferme digitale de troli, campanii de denigrare și șantaj”, a adăugat Magyar.

Orbán se află în defensivă în fața Partidului Tisza, condus de Magyar, care în sondajele de opinie are un avans de două cifre.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pentru aprilie 2026.

Într-o campanie tensionată, marcată de o economie slabă și acuzații de corupție, implicarea Rusiei este de așteptat să ridice miza confruntării politice. Situația redeschide și dezbaterea privind alinierea Ungariei la partenerii săi din NATO și UE, un lucru pe care Orbán l-a contestat tot mai mult în ultimul deceniu.