Femeia care a supraviețuit injecției letale s-a întors în arest

Femeia, în vârstă de 50 de ani, a fost externată din spital și s-a întors la Centrul de Reabilitare Deborah K. Johnson, închisoarea pentru femei unde a fost deținută timp de 30 de ani, au precizat avocații ei într-o declarație, citată de Associated Press.

„Ea le este recunoscătoare echipelor de prim ajutor și echipei medicale pentru îngrijirea acordată în aceste circumstanțe extraordinare. Ea continuă să primească îngrijiri medicale în închisoare, iar noi vom continua să îi urmărim recuperarea”, au declarat avocații ei într-un comunicat publicat sâmbătă.

Christa Pike a supraviețuit după ce i s-au administrat două doze de pentobarbital, în încercarea statului de a o executa prin injecție letală în 30 septembrie. Pedeapsa a fost dată după ce, în anul 1995, și-ar fi ucis colega de clasă, o tânără numită Coleen Slemmer, prin bătaie și înjunghiere.

Condamnată la moarte acum 31 de ani

La acea vreme, Pike, în vârstă de 18 ani, însoțită de iubitul său de la acea vreme, dar și de un alt tânăr, ar fi ademenit-o într-o zonă împădurită pe colega sa de clasă, în vârstă de 19 ani. Acolo, Pike a torturat-o timp de o jumătate de oră.

Au bătut-o, i-au sculptat o pentagramă pe piept și pe frunte și i-au zdrobit capul cu o bucată de asfalt. Ulterior, Pike a păstrat o bucată din craniul victimei ca suvernir. Ea a fost condamnată la moarte încă din anul 1996. Cu toate acestea, statul nu i-a putut aplica pedeapsa cu moartea de atunci, din cauza unor apeluri în instanță și proceduri judiciare.

Potrivit centrului de informare privind Pedeapsa cu Moartea, Pike este singura persoană care a supraviețuit după ce i s-au administrat medicamente pentru injecția letală în timpul unei execuții.