Femeile politician pot pierde voturi dacă nu zâmbesc. De ce bărbații nu sunt penalizați la fel?

Analiza, realizată pe aproximativ 9.000 de materiale electorale din Franța, arată că aproape 80% dintre femeile candidate apar zâmbitoare în fotografii, comparativ cu aproximativ 60% dintre bărbați. Cercetătorii au folosit inteligența artificială pentru a evalua expresiile faciale și au corelat aceste date cu rezultatele electorale. Rezultatele indică faptul că zâmbetul nu este doar o alegere de imagine, ci poate influența direct voturile, mai arată The Conversation.

Diferențe clare între femei și bărbați

Atât în cazul bărbaților, cât și al femeilor, candidații care zâmbesc obțin, în medie, rezultate mai bune. Diferența apare însă în cazul celor care nu zâmbesc: femeile sunt penalizate electoral

dar bărbații nu suferă același impact. Potrivit studiului, o femeie cu o expresie neutră poate pierde aproximativ două-trei procente din intenția de vot comparativ cu un bărbat aflat în aceeași situație.

Cercetătorii au realizat și un experiment online cu 1.000 de participanți, folosind imagini generate de inteligență artificială. Fiecărui participant i-au fost prezentate variante ale aceleiași persoane – una zâmbitoare și una neutră – pentru a evalua impactul asupra intenției de vot. Rezultatele au confirmat concluziile: lipsa zâmbetului reduce atractivitatea electorală pentru toți candidații, dar efectul este mai puternic în cazul femeilor.

Presiunea dublă asupra femeilor din politică

Specialiștii explică fenomenul prin stereotipuri de gen. Femeile sunt percepute ca fiind mai empatice și calde, în timp ce liderii politici sunt asociați cu autoritate și fermitate – trăsături considerate tradițional masculine.

Această contradicție creează o presiune suplimentară: dacă o femeie zâmbește prea mult, poate fi percepută ca mai puțin competentă. dacă nu zâmbește, riscă să fie considerată rece sau distantă. Cercetătorii vorbesc despre o „taxă invizibilă” pe care femeile o plătesc în politică – un efort suplimentar pentru gestionarea imaginii publice. În timp ce bărbații beneficiază de o mai mare libertate în exprimarea emoțiilor, femeile sunt nevoite să echilibreze constant între a părea competente și a fi percepute ca apropiate și empatice. Studiul sugerează că aceste așteptări, adesea inconștiente, continuă să influențeze modul în care alegătorii își formează opiniile și, în final, votul.