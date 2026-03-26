Péter Magyar, principalul adversar al lui Orbán, l-a poreclit pe acesta „Dracula fondurilor publice maghiare”

Discursul lui Péter Magyar a avut loc în cadrul turneului său național, unde liderul partidului Tisza a fost întâmpinat de o mulțime compactă de susținători. Piața din Rapcsák utca s-a umplut încă de la primele ore ale serii, iar atmosfera a fost marcată de torțe aprinse și aplauze repetate. Magyar a ajuns cu întârziere, dar a traversat mulțimea salutând oamenii, gest care a întărit conexiunea cu participanții, scrie presa maghiară Telex.hu.

În discursul său, Péter Magyar a alternat temele și a adoptat un stil de tribun popular, stârnind frecvent reacții puternice din partea publicului. Pe lângă Viktor Orbán, pe care l-a numit „O. Viktor Mihály” și „Dracula fondurilor publice maghiare”, acesta l-a criticat și pe János Lázár, figură politică influentă în zonă, ironizându-l în mod repetat.

Magyar a susținut că miza alegerilor este una fundamentală pentru viitorul Ungariei, prezentând o alegere clară între două direcții opuse.

Peter Magyar spune că nu există o a treia opțiune pentru Ungaria

„Cineva alege fie Estul, corupția, propaganda, puterea opresivă, jefuirea națiunii, politicienii care susțin pedofilia și pe cei care îi jefuiesc pe maghiari, fie alege alianța occidentală, Europa, discursul public curat, viața publică curată, fondurile europene și, în cele din urmă, Tisa.”

El a insistat că nu există o a treia opțiune și că alegătorii trebuie să decidă între partidul său și Fidesz, formațiunea lui Orbán. Printre obiectivele enunțate se numără restabilirea statului de drept, adoptarea unei noi constituții, independența presei și a justiției.

Un moment aparte al discursului a fost dedicat candidaților din partide mai mici care au decis să se retragă în favoarea Tisza. Magyar i-a elogiat și a afirmat că gestul lor va fi răsplătit, oferindu-le legitimitate morală pentru viitoarele alegeri. În acest context, l-a menționat și pe primarul Péter Márki-Zay, un susținător declarat al său.

Liderul Tisza a făcut apel și la tineri, îndemnându-i să se implice activ. Prezența acestora a fost vizibilă în număr mare la eveniment, deși unii dintre ei nu au încă drept de vot.

La miting au participat oameni de toate vârstele, inclusiv familii cu copii, iar atmosfera a rămas pașnică pe tot parcursul serii, fără incidente sau contramanifestații.