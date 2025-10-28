Fiica lui Brigitte Macron depune mărturie în procesul intentat pentru a demonstra că este femeie

Zece persoane – opt bărbați și două femei, cu vârste între 41 și 65 de ani – sunt judecate pentru hărțuire cibernetică după ce au răspândit online afirmația falsă că Brigitte Macron ar fi fost bărbat la naștere. Dacă vor fi condamnați, aceștia riscă până la doi ani de închisoare.

Prima doamnă, în vârstă de 72 de ani, nu a participat la proces, dar avocatul său a solicitat prezența fiicei sale pentru a depune mărturie despre impactul zvonurilor asupra familiei, informează AFP.

Brigitte Macron a declarat anchetatorilor că zvonul a avut un impact puternic asupra ei și a familiei sale, în special asupra nepoților ei, cărora li s-a spus că bunica lor era bărbat.

Prima doamnă a depus plângere în august 2024, ceea ce a dus la o anchetă privind hărțuirea cibernetică și la arestări în decembrie 2024 și februarie 2025.

Printre acuzați se numără Aurelien Poirson-Atlan, 41 de ani, un publicist cunoscut pe rețelele sociale sub numele de „Zoe Sagan”, adesea asociat cu cercurile conspiraționiste, care a susținut luni că el este cel hărțuit.

Jerome C., 55 de ani, a declarat în fața instanței că și-a exercitat dreptul la „libertatea de exprimare” și „satiră”, în timp ce Bertrand S., 56 de ani, a afirmat că procesul vizează „libertatea sa de a gândi” în fața „statului profund al mass-media”.

Printre acuzați se află și Delphine J., 51 de ani, o medium spirituală autoproclamată care folosește pseudonimul Amandine Roy. În 2021, ea a postat pe YouTube un interviu de patru ore cu jurnalista independentă Natacha Rey, în care susținea că Brigitte Macron fusese odată un bărbat numit Jean-Michel Trogneux, numele fratelui ei.

Cele două femei au fost condamnate să plătească despăgubiri primei doamne a Franței și fratelui ei în 2024, înainte ca sentința să fie anulată în apel. Prima doamnă a dus cazul la cea mai înaltă instanță de apel din țară.

Apărute încă de la alegerea lui Emmanuel Macron în 2017, acuzațiile au fost amplificate de cercurile de extremă dreapta și de teoreticienii conspirației din Franța și din Statele Unite, unde drepturile transgender au devenit o problemă fierbinte.

Cuplul prezidențial a intentat în iulie un proces pentru calomnie în SUA împotriva podcasterului conservator Candace Owens, care a produs o serie intitulată „Becoming Brigitte”, susținând că ea s-a născut bărbat.

Cuplul intenționează să prezinte dovezi „științifice” și fotografii care să demonstreze că prima doamnă nu este transgender, potrivit avocatului lor din SUA. Mai mulți dintre cei judecați la Paris au distribuit postări ale influencerului american.