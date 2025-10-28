Fiica cea mică a lui Brigitte Macron a depus mărturie în procesul de hărțuire cibernetică împotriva mamei sale

Tiphaine Auzières, fiica lui Brigitte Macron, a depus marți mărturie în procesul în care 10 persoane sunt acuzate de hărțuire cibernetică împotriva mamei sale, despre care promovau teorii ale conspirației privind identitatea ei sexuală.

Cea mai mică dintre fiicele lui Birigitte Macron combate cu fermitate zvonurile transfobice despre mama ei.

„Nu trece o săptămână fără ca cineva să-i spună despre asta. Nu poate ignora toate lucrurile oribile pe care oamenii le spun despre ea”, a spus Tiphaine în fața instanței.

„Libertatea de expresie” ca argument suprem

Tiphaine este, de altfel, singurul martor în acest proces de doar două zile, în care, în fața instanței, compar opt bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, cu ocupații dintre cele mai variate: un informatician înstărit care lucrează în Elveția, un bărbat cu dizabilități grave „care petrece mult timp pe twitter”, un medium spiritual autoproclamat, paralizat de datorii și un viceprimar cu voce blândă, dintr-un oraș de provincie.

Cei mai mulți dintre cei care au luat cuvântul au invocat libertatea de expresie în apărarea lor și au exemplificat cu caricaturile deloc comode ale săptămânalului satiric Charlie Hebdo, faimos pentru umorul său sfidător, din cauza căruia a și fost ținta atacului terorist din 2015, soldat cu 12 morți.

Brigitte Macron nu mai are „o viață normală”

La rândul său, fiica cea mică a lui Brigitte Macron a spus că zvonurile despre mama ei au determinat-o pe aceasta să-și schimbe comportamentul și că era în mod constant preocupată de faptul că hainele pe care le alege ar putea fi criticate de adepții conspirației transfobice a cărei țintă e.

De asemenea, Auzières a adăugat că mama sa a devenit „anxioasă”, că nu mai are o „viață normală” și că îi este teamă că și cei șapte nepoți ai lui Macron s-ar putea confrunta cu hărțuirea la școală.

În proces sunt prezentate fotografii de la prima nuntă

Marți seara, târziu, este așteptat un verdict în acest caz.

Brigitte Macron, acum în vârstă de 72 de ani, l-a cunoscut pe Emmanuel Macron când acesta avea 14 ani, la o școală privată din Amiens, un oraș situat la o oră și jumătate de Paris.

Procesul conține fotografii cu Brigitte în copilărie și de la prima ei căsătorie, din 1974.