Final de anchetă după 20 de ani: Scriitorul și jurnalistul Hunter S. Thompson s-a sinucis

Ancheta, efectuată după ce văduva scriitorului, Anita Thompson, a ridicat semne de întrebare cu privire la decizia oficială de sinucidere, nu a găsit „noi dovezi fizice, fapte sau circumstanțe care să susțină o concluzie diferită de cea a anchetei din 2005”, a transmis CBI, citat de Reuters.

Reexaminarea a confirmat concluzia inițială a Biroului șerifului din comitatul Pitkin, potrivit căreia Thompson a murit după ce s-a împușcat în cap, la ferma sa din Owl Creek, lângă Aspen, în februarie 2005. Avea 67 de ani.

Într-o aparentă scrisoare de adio scrisă cu câteva zile înainte de moartea sa, dar publicată luni mai târziu de revista Rolling Stone, trambulina sa literară, Thompson deplângea apariția bătrâneții și a limitărilor fizice, apoi concluziona: „Relaxează-te, nu va durea”. Scrisoarea, scrisă cu marker negru, era intitulată „Sezonul de fotbal s-a terminat”.

Prietenii și familia au declarat la acea vreme că Thompson, al cărui stil jurnalistic „gonzo” evita orice pretenție de obiectivitate și l-a consacrat pe scriitorul cu o viață grea ca icon al contraculturii, suferea de dureri din cauza unei operații de înlocuire a șoldului, a unei operații la spate și a unei fracturi recente la picior.

Cei apropiați lui au spus, de asemenea, că Thompson, un pasionat vechi de arme, se gândea de ani de zile să-și ia viața. Dar Anita Thompson, acum în vârstă de 54 de ani, l-a contactat pe șeriful Michael Buglione din comitatul Pitkin cu „noi îngrijorări și informații potențiale” legate de ancheta inițială privind moartea soțului ei, determinându-l pe șerif să solicite redeschiderea cazului în iulie 2025, a declarat CBI într-un comunicat în care a anunțat concluziile sale.

„Deși am considerat întotdeauna că ancheta inițială a fost condusă în mod corespunzător, am recunoscut importanța unei revizuiri independente pentru familia Thompson”, a scris Buglione în declarație. „Concluziile CBI reafirmă constatările inițiale și, sperăm, oferă siguranță și claritate.