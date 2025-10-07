Flotila pentru Gaza: Israelul a deportat 130 de activiști în Iordania

Ministerul de Externe al Iordaniei a declarat că activiștii care au sosit în țară provin din Bahrain, Tunisia, Algeria, Oman, Kuweit, Libia, Pakistan, Turcia, Argentina, Australia, Brazilia, Columbia, Republica Cehă, Japonia, Mexic, Noua Zeelandă, Serbia, Africa de Sud, Elveția, Marea Britanie, Statele Unite și Uruguay.

Agenția de știri de stat Petra a declarat că ministerul, în cooperare cu autoritățile iordaniene competente, a facilitat trecerea activiștilor și le-a acordat asistența necesară.

Israelul s-a confruntat săptămâna trecută cu condamnarea internațională după ce armata sa a interceptat toate cele 42 de nave ale Flotei Globale Sumud, care transportau ajutoare către Gaza, și a răpit peste 450 de activiști.

Israelul a deportat anterior zeci de alți activiști în Italia și Turcia, potrivit Al Jazeera.