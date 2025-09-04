Prima pagină » Știri externe » Fost director al CDC acuză presiuni politice din partea lui RFK Jr. asupra politicilor de vaccinare

Fost director al CDC acuză presiuni politice din partea lui RFK Jr. asupra politicilor de vaccinare

Susan Monarez, fost director al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, a declarat joi că a fost forțată să aprobe deciziile comitetului consultativ pentru vaccinuri numit de RFK Jr., informează Reuters.
Fost director al CDC acuză presiuni politice din partea lui RFK Jr. asupra politicilor de vaccinare
Sursa foto: Nathan Posner / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Radu Mocanu
04 sept. 2025, 22:26, Politic

Susan Monarez, fost director CDC a fost demisă la finalul lunii august, la aproximativ o lună de la preluarea funcției, în urma mai multor conflicte cu secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., conflicte privind schemele de vaccinare.

Joi, Monarez a relatat că i s-a cerut să preaprobe recomandările noului comitet de vaccinuri. Comitetul a fost numit de Kennedy, printre membrii acestuia fiind multe persoane care au exprimat opinii antivacciniste în mediul public.

Demisia sa a declanșat un val de proteste, întrucât mai mulți oficiali de rang înalt din cadrul instituției și-au dat demisia, iar mai multe organizații medicale și foști directori ai CDC au avertizat asupra pericolelor ingerinței politice.

„Am pierdut funcția. Copiii Americii ar putea pierde mult mai mult”, a avertizat ea.

În paralel, secretarul Sănătății și Serviciilor Umane, Robert F. Kennedy, urmează să fie audiat în Senat, unde va răspunde întrebărilor legate de instabilitatea de la CDC.