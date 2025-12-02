Medicii americani cer păstrarea vaccinării anti-hepatită B la naștere

Analiza independentă, realizată de Vaccine Integrity Project, arată că politica SUA de vaccinare a nou-născuților împotriva hepatitei B a redus infecțiile cu hepatită B în rândul copiilor cu peste 95%. Studiile contrazic propunerile recente de amânare a primei doze, formulate de noul panel consultativ al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Evaluarea se bazează pe mai mult de 400 de studii și rapoarte. Ea a fost realizată într-un moment în care administrația americană discută schimbarea direcției în vaccinare. Proiectul de analiză a fost înființat pentru a contracara recomandările controversate ale administrației Trump. Specialiștii în blo infecțioase le consideră lipsite de fundament științific.

Medicii apără vaccinarea anti-hepatită B la naștere

„În urma analizei extinse, nu am descoperit date referitoare la siguranță sau eficacitate care să susțină amânarea opțiunii pe care o au părinții de a-și vaccina nou-născuții”, a declarat dr. Michael Osterholm, citat de Reuters. Expertul în boli infecțioase este cofondator al Vaccine Integrity Project, grup dedicat evaluării riguroase a vaccinurilor.

Trump invocă transmiterea sexuală pentru a amâna vaccinarea

Tensiunile cresc între experții în sănătate publică și noii decidenți politici. Noul consiliu consultativ al CDC, numit de secretarul pentru sănătate Robert F. Kennedy Jr., a decis în septembrie să amâne votul privind întârzierea dozei de la naștere.

Între timp, președintele Donald Trump și alți oficiali au cerut ca vaccinul să fie administrat abia în jurul vârstei de 12 ani. Argumentul lor este că virusul este transmis în principal pe cale sexuală.

Riscurile nevaccinării

Experții contrazic însă acest punct de vedere. Potrivit CDC, bebelușii infectați în primul an de viață au „o probabilitate de 90% de a dezvolta o infecție cronică”, ceea ce le crește riscul de ciroză și cancer hepatic. Mai mult, un alt studiu recent arată că vaccinarea la naștere a prevenit „peste 6 milioane de infecții”. De asemenea, aceasta a redus cu aproape un milion spitalizările din ultimele trei decenii.

Fostul specialist CDC Tony Fiore, epidemiolog și expert în boli infecțioase, avertizează că amânarea vaccinului ar „crește șansele ca nou-născuții să fie infectați de un părinte sau un îngrijitor infectat”. El insistă pe importanța administrării dozei de vaccin împotriva hepatitei B imediat după naștere.

Dezbaterea politică se intensifică. Între timp, dovezile științifice par să arate clar că vaccinarea timpurie rămâne cea mai eficientă măsură de protecție pentru cei mai vulnerabili.