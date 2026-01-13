Fost lider separatist corsican și președinte al clubului francez AC Ajaccio, împușcat la înmormântarea mamei sale

Incidentul s-a întâmplat, luni. Orsoni a fost împușcat mortal în satul Vero, aflat la o distanță de 30 de kilometri est de ​Ajaccio, capitala insulei franceze din Marea Mediterană, potrivit informațiilor date de procurori, citați de France 24.

„El a fost lovit de un glonț tras de la distanță mare”, a precizat procurorul Nicolas Septe. Poliția locală a confirmat asasinatul.

Preotul care a oficiat slujba de înmormântare, martor la fața locului a povestit că Orsoni s-a prăbușit brusc.

„Deodată, am auzit un foc de armă, iar Alain s-a prăbușit, mort”, a declarat preotul Roger Polge pentru canalul France 3 Corse ViaStella.

Potrivit Le Monde, procurorul a deschis o investigație pentru crimă săvârșită de către o bandă organizată.

Fost lider al Mișcării Separatiste Corsicane

Alain Orsoni avea vârsta de 71 de ani. El a condus Mișcarea Separatistă Corsicană pentru Autodeterminare, pe care poliția franceză o considera fațadă ilegală a grupării armate Frontul Național de Eliberare a Corsicii – Aripă Tradițională.

Poliția franceză au legat Frontul Național de Eliberare a Corsicii – Aripă Tradițională de o serie de atacuri pe insulă în anii 1990. Unele au fost revendicate de grupare.

Orsoni a fost acuzat, condamnat și ulterior grațiat pentru o acuzație ce viza săvârșirea unui atac cu mitralieră asupra ambasadei iraniene din Paris în 1980.

De asemenea, Alain Orsoni a fost și președintele grupului de fotbal corsican AC Ajaccio la sfârșitul anilor 2000 și începutul anilor 2010.