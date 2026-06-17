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Fost prim-ministru spaniol, audiat de un judecător într-un dosar de corupție

Fostul premier al Spaniei, José Luis Rodríguez Zapatero, va fi audiat, miercuri, de un judecător din Madrid referitor la presupusa implicare a sa într-un plan guvernamental de salvare a unei companii aeriene, dar și proveniența bijuteriilor găsite în biroul său, în urma perchezițiilor efectuate de polițiști.
Fost prim-ministru spaniol, audiat de un judecător într-un dosar de corupție
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
17 iun. 2026, 12:27, Știri externe
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Zapatero va apărea, miercuri, în fața judecătorului Curții Naționale din Spania. Aceasta este prima sa înfățișare de la momentul în care autoritățile spaniole autoritățile din Spania au deschis ancheta pentru presupuse fapte de trafic de influență, spălare de bani și alte posibile nereguli financiare legate de operațiunea de salvare a companiei aeriene Plus Ultra de către guvernul spaniol, potrivit Associated Press. 

Compania aeriană Plus Ultra a primit 53 de milioane de euro din fonduri publice în 2021, provenite dintr-un fond de redresare în urma pandemiei de COVID-19.

Zapatero, care în prezent are 65 de ani, a fost premier în perioada 2004 – 2011, iar acesta nu ocupa funcția în perioada în care compania aeriană a primit banii de la statul spaniol.

Cu toate acestea, Poliția a descoperit în seiful din biroul său bijuterii în valoare de 1,3 milioane de euro, în timpul unei percheziții care a avut loc în luna mai.

Separat, judecătorul José Luis Calama care îl va audia pe fostul premier, examinează și un posibil dosar de fraudă fiscală și trafic de contrabandă legat de bijuteriile găsite în biroul politicianului.

Fostul premier a negat acuzațiile

Zapatero a negat orice faptă ilegală în cazul companiei aeriene și a afirmat că bijuteriile au fost moștenite sau primite cadou.

Zapatero rămâne o figură importantă pentru Partidul Socialist condus de actualul prim-ministru Pedro Sánchez, partidul acestuia fiind zguduit de scandaluri de corupție în ultimii doi ani.

„Plus Ultra”, care avea investitori din Venezuela, era o companie aeriană specializată în zboruri între Spania și America de Sud.

De la părăsirea funcției, Zapatero și-a concentrat o mare parte din activitate pe menținerea dialogului cu guvernul din Venezuela, care a fost în mare măsură izolat de țările occidentale după ce a reprimat opoziția democratică.

În Spania, un judecător de instrucție anchetează suspiciunile de comitere a unei infracțiuni și poate recomanda trimiterea unui dosar în judecată dacă există suficiente dovezi. Faza procesului este supravegheată apoi de un alt judecător. Întregul demers juridic poate dura luni, sau chiar mai mult.

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