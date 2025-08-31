Foşti rebeli FARC şi soldaţi columbieni exhumă împreună victimele războiului

În Columbia, foşti luptători ai Forţelor Armate Revoluţionare (FARC) şi militari retraşi, odinioară inamici pe câmpul de luptă, colaborează acum pentru a aduce linişte familiilor celor dispăruţi în timpul celor şase decenii de război civil.

Timp de aproape un an, aceştia au lucrat împreună la cimitirul central din oraşul Palmira, vestul Columbiei, unde au exhumat rămăşiţe umane neidentificate, considerate a fi ale victimelor conflictului armat.

Iniţiativa a dus şi la renovarea unei zone neglijate a cimitirului, unde au fost construite noi osuaruri şi o capelă.

Proiectul este primul de acest fel şi marchează o încercare de reconciliere într-o ţară în care peste 130.000 de oameni au dispărut în timpul conflictului.

Autorităţile estimează că aproximativ 600 de corpuri ar putea fi exhumate în acest program, ceea ce ar permite identificarea lor şi oferirea unei minime forme de închidere familiilor care îi caută de decenii.