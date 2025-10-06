Leontiev avea 87 de ani și era considerat o figură importantă în presa sovietică, conducând editura Pravda atât în perioada regimului comunist, cât și după prăbușirea URSS. Viaceslav Leontiev a murit în condiții suspecte, iar autoritățile ruse au deschis o anchetă pentru a determina dacă este vorba despre o sinucidere, un accident sau un act cu implicarea unor terțe părți.

Ipoteza unei sinucideri pe fond depresiv

Potrivit agenției TASS, surse apropiate serviciilor operative susțin că moartea lui Leontiev ar fi fost rezultatul unui episod depresiv sever, ceea ce ar indica o posibilă sinucidere. Totuși, poliția din Moscova nu a confirmat oficial această versiune. Trupul neînsuflețit al fostului director a fost descoperit în seara zilei de 5 octombrie, în fața blocului său.

Cazul Viaceslav Leontiev, adăugat pe lista morților suspecte din Rusia

Moartea lui Viaceslav Leontiev, survenită în condiții suspecte, se alătură unei serii de decese misterioase din rândul elitelor ruse, în special a celor implicate în domenii sensibile precum presă, energie sau finanțe. Jurnalistul rus Andrei Malghin, aflat în exil, a comentat cazul, afirmând că Leontiev „știa multe despre banii Partidului” și era considerat un „milionar discret”.

Malghin a sugerat că decesul ar putea avea legătură cu informații sensibile legate de fondurile nedeclarate ale fostului Partid Comunist Sovietic. Editura Pravda, condusă de Leontiev, a fost una dintre cele mai profitabile structuri de presă din perioada URSS.

Autoritățile ruse continuă ancheta în cazul lui Viaceslav Leontiev

Până în prezent, anchetatorii ruși nu au emis concluzii oficiale privind circumstanțele exacte în care Viaceslav Leontiev a murit. Comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluția cazului, mai ales în contextul altor morți controversate din rândul liderilor sau oamenilor influenți din Rusia.