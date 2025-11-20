Moment de reculegere la Guvern susținut în memoria lui Ilie Ilașcu

„Stimați colegi, înainte de a începe ședința de Guvern, vă rog să ținem un moment de reculegere în memoria patriotului basarabean Ilie Ilașcu. Dumnezeu să-l odihnească!”, a a fost îndemnul dat de Bolojan.

Membrii prezenți la ședința de Guvern s-au ridicat în picioare, pentru momentul de reculegere.

Ilie Ilașcu, parlamentar în Republica Moldova, dar și România, s-a stins din viață luni, la vârsta de 73 de ani. Acesta a fost senator în Parlamentul României, în perioada 2000-2008 și a deținut funcții importante în comisii pentru sănătate publică, drepturile omului, apărare și ordine publică.

A fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României” – Cavaler (2001, decorație oferită de președintele Ion Iliescu), Ordinul Republicii (2010, Republica Moldova) şi numit Cetățean de onoare al municipiilor București și Chișinău, Sighișoara și al altor 37 de localități din România.

https://www.youtube.com/watch?v=H3hssqiCNcU