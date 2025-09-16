Fostul președinte al Braziliei a ajuns la spital după ce a avut „vărsături și tensiune arterială scăzută”

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost transportat marți la spital după ce s-a simțit rău. Vestea a fost dată de fiul său mai mare, senatorul Flávio Bolsonaro, printr-o postare pe platforma X.

Fostul lider a avut un episod de sughițuri severe, vărsături și tensiune arterială scăzută, potrivit fiului său.

Informația privind internarea lui Bolsonaro a fost confirmată pentru CNN Brasil de cardiologul Leandro Echenique, care îl are în îngrijire pe fostul președinte al Braziliei din 2018.

„A fost un episod de stare de rău, sughițuri, scădere a tensiunii arteriale și vărsături. Plec la Brasilia în seara asta pentru a-l urmări”, a confirmat Echenique pentru sursa citată.

Vestea privind internarea în spital vine la mai puțin de o săptămână după ce Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani de închisoare. Acesta a fost condamnat pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat, care, potrivit procurorilor, includea planuri de asasinare a actualului președinte Luiz Inácio Lula da Silva.