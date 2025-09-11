Jair Bolsonaro a fost condamnat pentru tentativă de lovitură de stat militară în Brazilia

Decizia a fost luată de trei dintre cei cinci judecători ai Curții Supreme, majoritatea simplă fiind suficientă pentru condamnare. Procesul a vizat implicarea lui Jair Bolsonaro în organizarea unei conspirații cu scopul de a împiedica tranziția democratică a puterii. Deși complotul nu a obținut sprijinul necesar din partea armatei, evenimentele au culminat cu asaltul asupra clădirilor guvernamentale din Brasilia, la 8 ianuarie 2023, de către susținătorii fostului președinte.

Judecătorii confirmă: Jair Bolsonaro condamnat pentru tentativă de lovitură de stat militară

Sentința urmează să fie pronunțată vineri, dar verdictul este deja decis după ce judecătoarea Carmén Lucia a dat votul decisiv. Ea l-a găsit vinovat pe Bolsonaro pentru toate cele cinci capete de acuzare: tentativă de lovitură de stat, conducerea unei organizații criminale armate, tentativă de abolire violentă a statului de drept democratic și două acuzații legate de distrugerile produse în timpul asaltului din Brasilia.

Apărarea contestă verdictul

Bolsonaro a respins constant acuzațiile și a susținut că este victima unei „vânători de vrăjitoare” motivate politic. Echipa sa de avocați a anunțat că va face apel, însă verdictul de joi marchează un moment crucial pentru justiția braziliană și pentru viitorul politic al fostului lider. În cazul unei sentințe severe, Bolsonaro ar putea petrece zeci de ani în închisoare.