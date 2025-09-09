Este sau nu vinovat Jair Bolsonaro de lovitură de stat? Verdictul îl dă Curtea Supremă din Brazilia

Fostul președinte de extremă dreapta este judecat pentru cinci capete de acuzare, fiind suspectat că ar fi conspirat pentru a organiza o lovitură de stat după ce a pierdut la limită în fața actualului președinte Luiz Inácio Lula da Silva, un politician de stânga.

Verdictul este așteptat joi sau vineri, când Bolsonaro va afla dacă va fi condamnat de comisia formată din cinci judecători. Dacă va fi găsit vinovat, Bolsonaro ar putea fi condamnat la zeci de ani de închisoare, scrie AP.

Bolsonaro a negat întotdeauna orice faptă ilegală, calificând în repetate rânduri procesul drept un atac motivat politic.

Zeci de susținători ai lui Bolsonaro s-au adunat luni seara în fața casei sale din Brasilia. Ei s-au rugat pentru el, l-au criticat pe judecătorul Curții Supreme care supraveghează cazul – Alexandre de Moraes – și au încercat să exercite presiuni asupra parlamentarilor pentru a aproba un fel de amnistie pentru fostul lider.

Procurorul general Paulo Gonet a declarat săptămâna trecută în instanță că Bolsonaro a condus un complot pe mai multe fronturi pentru a se agăța ilegal de putere, care a inclus punerea la îndoială a sistemului electronic de vot al țării și încurajarea unei revolte pe 8 ianuarie 2023, pe care Gonet a descris-o ca fiind menită să forțeze preluarea puterii de către armată.

Procurorii au prezentat dovezi că Bolsonaro a convocat membri ai cabinetului și oficiali militari de rang înalt pentru a discuta emiterea unui decret de urgență menit să suspende rezultatul alegerilor din octombrie 2022, în scopul de a investiga presupusele fraude electorale.

Bolsonaro s-a numit victima unei „vânători de vrăjitoare”

Dar avocatul apărării, Celso Vilardi, a subliniat cu vehemență că decretul nu a fost niciodată emis.

„Planificarea nu este execuția. Indiferent cât de detaliată ar fi planificarea, actul de violență este cel care consumă efectiv crima”, a declarat Vilardi judecătorilor în cadrul procesului televizat. „Bolsonaro a ordonat o tranziție”.

Bolsonaro „nu a acționat împotriva statului de drept democratic”, a adăugat el.

Bolsonaro s-a numit victima unei „vânători de vrăjitoare”, folosind aceeași expresie ca președintele american Donald Trump în apărarea aliatului său de dreapta. Trump a legat direct o taxă vamală de 50% asupra mărfurilor braziliene de situația judiciară a aliatului său și se așteaptă să urmărească cu atenție rezultatul procesului.

Duminică, zeci de mii de susținători ai lui Bolsonaro au ieșit în stradă. În Sao Paulo, soția sa, Michelle Bolsonaro, a declarat într-un discurs că el iubește țara.