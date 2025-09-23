Fostul președinte filipinez, Rodrigo Duerte, acuzat de crime împotriva umanității de Curtea Penală Internațională

Fostul președinte, în vârstă de 80 de ani este acuzat că este responsabil penal pentru zeci de crime care ar fi avut loc în cadrul așa-numitului său război împotriva drogurilor, în timpul căruia mii de traficanți, consumatori de droguri au fost uciși fără proces.

Rechizitoriul CPI, care include mai multe redactări, datează din iulie, dar a fost făcut public abia luni.

Procurorul adjunct al CPI, Mame Mandiaye Niang, a declarat că Duterte a fost „coautor indirect” al crimelor, despre care instanța susține că au fost comise de alții, inclusiv de poliție.

Prima acuzație adusă împotriva lui Duterte se referă la presupusa sa implicare în uciderea a 19 persoane în orașul Davao între 2013 și 2016, pe când era primar al orașului.

Celelalte două acuzații se referă la perioadele în care a fost președinte al Filipinelor, între 2016 și 2022, și a lansat așa-numitul său război împotriva drogurilor.

A doua acuzație se referă la uciderea a 14 „ținte de mare importanță” din întreaga țară, în timp ce a treia se referă la uciderea și tentativa de omor a 45 de persoane în timpul operațiunilor de defrișare a satelor.

Procurorii au făcut referire la modul în care Duterte și presupușii săi coautori „împărtășeau un plan sau un acord comun de a «neutraliza» presupușii infractori din Filipine (inclusiv pe cei percepuți sau presupuși a fi asociați cu consumul, vânzarea sau producția de droguri) prin infracțiuni violente, inclusiv omor”.

Ce spune Duerte

El nu și-a cerut scuze pentru represiunea brutală antidrog, care a dus la moartea a peste 6.000 de persoane – deși activiștii cred că cifra reală ar putea ajunge la zeci de mii.

Duterte a declarat că a luat măsuri drastice împotriva traficanților de droguri pentru a scăpa țara de infracțiunile stradale.

Rodrigo Duterte este primul fost șef de stat asiatic pus sub acuzare de CPI – și primul suspect transportat cu avionul la Haga, în Olanda – unde își are sediul instanța – în ultimii trei ani. El se află în arest acolo din martie.

Avocatul său a declarat că Duterte nu poate fi judecat din cauza stării de sănătate precare.

În luna mai, fostul președinte a fost din nou ales primar al orașului Davao, în ciuda faptului că se afla în închisoare. Fiul său, Sebastian (care ocupa funcția de primar din 2022), a continuat ca primar interimar în locul tatălui său.

Susținătorii lui Duterte au susținut că CPI este folosită ca instrument politic de către actualul președinte al țării, Ferdinand Marcos, care se certase public cu puternica familie Duterte.

CPI nu are practic nicio putere de a aresta persoane fără cooperarea țărilor în care se află, cooperare care este cel mai adesea refuzată – iar Marcos respinsese anterior ideea de a coopera cu CPI.