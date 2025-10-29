Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, răspunde zvonurilor despre relația sa cu Prințesa Diana

Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, care trăiește într-un exil autoimpus în Emiratele Arabe Unite, abordează zvonurile potrivit cărora el și Prințesa Diana ar fi avut o aventură.

Pentru Juan Carlos, regretata prințesă era „rece, taciturnă, distantă”.

Fostul monarh, acum în vârstă de 87 de ani, vorbește deschis despre ascensiunea sa la putere, despre domnie și relații într-o carte care va fi publicată în Franța pe 5 noiembrie.

Cartea se numește „Reconciliere”.

El, afemeiat – ea, tristă

Deși cu o solidă reputație de afemeiat, fostul rege scrie în carte că Printesa Diana nu a fost printre „victimele” sale.

Zvonurile despre cei doi au început să circule când Diana și, pe atunci Prințul Charles, împreună cu fiii lor, William și Harry, și-au petrecut vacanța la Palatul Marivent, reședința de vară a Familiei Regale spaniole din palma de Mallorca, timp de trei veri consecutive, între 1986 și 1988.

„Un bărbat libidinos”

Împreună cu alți membri ai altor familii regale, (regele Constantin al Greciei și familia lui) Juan Carlos și Diana au fost frecvent fotografiați bucurându-se de soare pe yahtul său, „Fortuna”.

Zvonurile s-au născut imediat, dată fiind reputația de player a lui Juan Carlos și tensiunea binecunoscută din familia Prințesei Diana.

Diana, însă, niciodată nu a vorbit în public despre ele, dar i-a dezvăluit biografului Andrew Morton că îl găsea pe regele spaniol „puțin prea atent”.

„M-am simțit inconfortabil să fiu lăsată singură cu el într-o cameră, deși vă pot asigura că nu s-a întâmplat nimic”, le-a spus prințesa prietenilor regelui, pe care l-a numit „un bărbat libidinos”, după o vizită în Mallorca (Andrew Morton, „Doamnele Spanieie”).

Un monarh care ar fi putut face mai mult pentru Spania

Juan Carlos s-a urcat pe tronul Spaniei în 1975. A fost succesorul ales al dictatorului Francisco Franco.

După ce a devenit rege, a introdus reforme pentru a slăbi regimul lui Franco și a instala democrația în Spania.

În anii următori, a împiedicat lovituri de stat care încercau să reinstaureze guverne prietenoase cu Franco, sporindu-i popularitatea ca lider global.

Stilul său de viață (multiple aventuri romantice, deturnări de fonduri și o infamă excursie de vânătoare de elefanți în Africa) i-a frânat, până la urmă, „cariera” de monarh.

A fost obligat să abdice și să transmită tronul singurului său fiu, Felipe.

În 2020 a decis să plece, de bună-voie, în Emiratele Arabe Unite, pentru ca atenția publică ce se concentra asupra lui să se disipeze.

Soția sa, refina Sofia, a rămas în Spania și participă la evenimentele regale, alături de regele Felipe și de familia sa.