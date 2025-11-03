Juan Carlos I, regele emerit al Spaniei, regretă amarnic relația cu amanta sa, Corinna Larsen: „Mi-a pătat reputația”

Regele emerit Juan Carlos I a acordat interviuri mai multor instituții media franceze marți și miercuri, cu doar câteva zile înainte de publicarea pe 5 noiembrie a volumului „Reconciliere”, memoriile pe care le scrie de ani de zile la Abu Dhabi împreună cu autorul Laurence Debray. Regele emerit aterizează miercuri la Vitoria, înainte de a călători la Lisabona și apoi la Vigo, de unde va merge, ca de obicei, la Sanxenxo pentru a participa la o regată.

Primul interviu acordat de fostul rege publicației Le Figaro, publicat marți seară, a lăsat multe întrebări fără răspuns despre aspectele cheie ale celor aproape patru decenii ale sale pe tron. Unele dintre acestea încep acum să primească răspuns în articole publicate de publicații franceze, inclusiv Le Monde, Point de Vue și Paris Match .

Juan Carlos I povestește cum se vede pe sine ca un om care nu a fost niciodată stăpân pe propriul destin.

„Chiar și astăzi trebuie să mă conformez dorințelor Casei Regale și ale actualului Guvern. În cele din urmă, viața mea a fost dictată de cerințele Spaniei și ale tronului. Am dat libertate poporului spaniol prin instaurarea democrației, dar nu am putut niciodată să mă bucur de această libertate pentru mine. Acum, că fiul meu [Regele Felipe al VI-lea] mi-a întors spatele din datorie, acum că presupușii mei prieteni au dispărut, îmi dau seama că nu am fost niciodată liber”, se lamentează el într-unul dintre fragmentele publicate de Point de Vue, scrie El Pais.

În această carte, din care publicațiile Le Point și Le Figaro au prezentat câteva fragmente în avanpremieră, regele emerit al Spaniei evocă relația sa cu fosta amantă, Corinna Larsen. Aceasta este o femeie de afaceri germană cu care a trăit o idilă între 2004 și 2009. „Această relație a fost o greșeală pe care o regret amarnic”, mărturisește el în memoriile sale.

„Poate părea o poveste banală – mulți bărbați și femei au fost orbiți până în punctul în care nu mai vedeau evidențele. Pentru mine, însă, a avut un impact devastator asupra domniei mele și asupra vieții de familie”, a declarat fostul rege al Spaniei. El a adăugat: „A erodat armonia și stabilitatea acestor două aspecte esențiale ale existenței mele, conducându-mă în cele din urmă la decizia dificilă de a părăsi Spania.” De altfel, el s-a exilat de câțiva ani în Abu Dhabi. Potrivit propriilor sale declarații, relația cu Corinna Larsen „mi-a pătat reputația în ochii spaniolilor.”

Juan Carlos a dat-o în judecată pe fosta amantă Corinna Larsen

În aprilie anul trecut, fostul monarh s-a declarat furios pe una dintre fostele sale amante, Corinna Larsen, împotriva căreia a depus plângere, potrivit ziarului El Economista. Luis Pliego, directorul revistei Lecturas, a explicat în emisiunea TardeAR de la postul Telecinco că fostul rege al Spaniei a dat-o în judecată pe Corinna Larsen „pentru jignirea adusă onoarei, pe motiv că tot ceea ce a spus ea în interviuri, podcasturi și documentare nu a fost dovedit”.

În fața acestei plângeri, Corinna Larsen a reacționat calm și fără semne de îngrijorare, a relatat jurnalistul Eduardo Inda în emisiunea „El programa de Ana Rosa”.

„Mențin un contact regulat cu Corinna. Procesul intentat de Juan Carlos în Elveția are aceleași șanse de succes ca și cel intentat împotriva lui Revilla (fostul președinte al regiunii Cantabria)”, a declarat el, adăugând: „A numi un evazionist fiscal «evazionist fiscal», adică a spune adevărul, nu reprezintă o calomnie.”

Abdicarea lui Juan Carlos I și relația cu Corinna Larsen

După abdicarea din 2014, presa internațională a dezvăluit că fostul rege ar fi primit peste 100 de milioane de dolari din partea Arabiei Saudite, bani virați într-un cont secret din Elveția. Se presupune că suma ar fi fost o comisionare neoficială pentru atribuirea contractului de construcție a unei linii de tren de mare viteză în Arabia Saudită. Procurorii elvețieni și spanioli au deschis anchete, dar au fost ulterior închise, din cauza imunității regale și a prescripției faptelor

Juan Carlos a avut o relație extraconjugală cu Corinna zu Sayn-Wittgenstein (născută Larsen), o femeie de afaceri germano-daneză, între 2004 și 2009. Relația a devenit publică după ce ea a fost implicată în investigațiile privind conturile sale secrete. Corinna a susținut că regele i-ar fi transferat milioane de euro „cadou”, iar ulterior a acuzat că a fost hărțuită de serviciile secrete spaniole.