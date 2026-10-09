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Fostul șef al spionajului german, suspectat de spionaj, ar fi avut legături cu un general chinez

August Hanning, fostul șef al serviciului german de informații externe, arestat sub suspiciunea de spionaj, ar fi avut contacte de lungă durată cu un fost general-maior chinez, relatează revista germană Der Spiegel.
Fostul șef al spionajului german, suspectat de spionaj, ar fi avut legături cu un general chinez
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
09 oct. 2026, 12:52, Știri externe
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Potrivit publicației, Hanning, care a condus Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) până în 2005, a călătorit de mai multe ori în China, unde avea legături cu un fost oficial care lucrase la ambasada Chinei din fosta Germanie de Est, relatează Reuters.

Revista l-a identificat pe fostul general-maior drept Wang Jianzheng, specialist în probleme legate de Germania, care ar fi tradus în limba chineză mai multe cărți germane.

Fostul șef al spionajului german, suspectat a transmis informații confidențiale

August Hanning a fost reținut în această săptămână, fiind suspectat ar fi transmis informații din documente confidențiale unor agenți ai serviciilor de informații străine. Documentele ar fi fost furnizate de fostul său șef de cabinet.

Presupusele activități ar fi avut loc după retragerea lui Hanning din funcție, în perioada în care acesta lucra ca expert independent în domeniul securității.

Procurorii germani nu au precizat ce informații ar fi fost divulgate și nici cui ar fi fost transmise acestea.

Avocatul fostului șef al serviciului de informații nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru un punct de vedere. Într-o declarație publicată de Der Spiegel, acesta a respins acuzațiile potrivit cărora clientul său ar fi prejudiciat interesele Germaniei și a susținut urmărirea penală este nejustificată.

Informațiile privind legăturile lui Hanning cu fostul general chinez au fost publicate de Der Spiegel. Până în prezent, autoritățile nu au confirmat public presupusele contacte cu oficialul chinez ar avea legătură cu acuzațiile de spionaj.

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