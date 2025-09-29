Gaza: Schimburi de focuri intense în jurul spitalului al-Shifa

Imagini difuzate pe rețelele sociale și autentificate de Al Jazeera surprind un tir prelungit de arme de foc în zona spitalului al-Shifa din orașul Gaza.

Al-Shifa, cea mai mare facilitate medicală încă operațională din nordul teritoriului, a fost de mai multe ori ținta atacurilor și a perchezițiilor armatei israeliene de la începutul războiului, o mare parte a clădirii fiind deja distrusă.

Directorul spitalului, Muhammad Abu Salmiya, a declarat recent pentru Al Jazeera că personalul medical rămâne hotărât să mențină activitatea unității cât de mult posibil, avertizând că „mii vor muri” dacă aceasta își întrerupe serviciile în contextul intensificării ofensivei israeliene.