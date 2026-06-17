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Georgia și Turcia, tot mai departe de UE. Avertisment dur din Parlamentul European: fără reforme democratice, nu există progres spre aderare

Parlamentul European transmite un avertisment ferm Georgiei și Turciei: apropierea de Uniunea Europeană nu poate continua fără reforme democratice reale. Eurodeputații denunță regresul democratic din ambele țări și cer ca orice pas înainte în relația cu UE să fie condiționat de respectarea statului de drept, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
Georgia și Turcia, tot mai departe de UE. Avertisment dur din Parlamentul European: fără reforme democratice, nu există progres spre aderare
Gabriel Negreanu
17 iun. 2026, 15:47, Știri externe
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În cazul Georgiei, Parlamentul European critică dur guvernarea partidului Georgian Dream, acuzată că nu a luat nicio măsură pentru a inversa direcția anti-europeană a țării. Rezoluția adoptată miercuri, cu 436 de voturi pentru, 145 împotrivă și 47 de abțineri, arată că orice angajament viitor al UE cu autoritățile de la Tbilisi trebuie să depindă de pași concreți și verificabili pentru oprirea regresului democratic.

Legitimitatea instituțiilor, pusă sub semnul întrebării

Eurodeputații își exprimă solidaritatea cu cetățenii georgieni care continuă să susțină o Georgie democratică și europeană, însă mențin poziția privind nerecunoașterea legitimității actualului parlament georgian și a președintelui desemnat de acesta.

Raportoarea Rasa Juknevičienė a afirmat că regimul Georgian Dream continuă să demonteze instituțiile democratice, să reducă la tăcere presa independentă și să mențină un număr ridicat de prizonieri politici. Ea a cerut sancțiuni coordonate la nivelul UE împotriva celor responsabili de represiune și capturarea statului.

Turcia. Procesul de aderare rămâne blocat

Și în cazul Turciei, Parlamentul European constată că procesul de aderare rămâne blocat. Rezoluția a fost adoptată cu 381 de voturi pentru, 107 împotrivă și 171 de abțineri. Eurodeputații afirmă că, deși Ankara își reafirmă periodic angajamentul față de aderarea la UE, problemele majore legate de statul de drept, drepturile omului, libertatea presei și standardele democratice rămân nerezolvate.

Parlamentul cere guvernului turc să respecte dreptul internațional, relațiile de bună vecinătate și drepturile suverane ale statelor membre ale UE, în special Grecia și Cipru. Totodată, eurodeputații critică reacția limitată a celorlalte instituții europene și a multor state membre față de derapajele democratice din Turcia.

Raportorul Nacho Sánchez Amor a avertizat că Turcia se îndreaptă rapid către „un model pe deplin autoritar”, invocând presiunile asupra principalului partid de opoziție, CHP, și rolul unei justiții folosite în scop politic. El a acuzat Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă și statele membre că au avut o reacție prea slabă, fapt care afectează credibilitatea UE și îndepărtează segmentele pro-europene ale societății turce.

Deși negocierile de aderare ale Turciei sunt blocate din 2018, Parlamentul European subliniază că țara rămâne importantă strategic și geopolitic pentru Uniunea Europeană, fiind totodată aliat în cadrul NATO.

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