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Gerhard Schröder, prezent la ziua lui Vladimir Putin. Fostul cancelar german a fost invitat la reședința președintelui rus

Fostul cancelar german Gerhard Schröder a fost invitat de Vladimir Putin la reședința sa, cu ocazia zilei de naștere a președintelui rus.
Gerhard Schröder, prezent la ziua lui Vladimir Putin. Fostul cancelar german a fost invitat la reședința președintelui rus
Maria Nițu
09 oct. 2026, 11:36, Știri externe
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Fostul cancelar german Gerhard Schröder a participat la sărbătorirea celei de-a 74-a aniversări a președintelui rus Vladimir Putin, la reședința acestuia, a anunțat Kremlinul joi, potrivit Reuters.

Imaginile publicate pe Telegram îi arată pe Schröder și Putin zâmbind și dând mâna. În fundal se văd o sobă în stil vechi și un samovar rusesc folosit pentru fierberea apei de ceai.

„Vladimir Putin a aflat din știrile de dimineață, cu o zi înainte, că Gerhard Schröder se afla la Moscova și venise în interes de serviciu pentru compania Globus”, a transmis Kremlinul pe Telegram.

„Președintele și-a invitat vechiul prieten la reședința sa. Gerhard Schröder a fost alături de Vladimir Putin atunci când șeful statului și-a sărbătorit ziua de naștere, ieri.”, mai este menționat.

Cine este Gerhard Schröder

Gerhard Schröder, care a fost cancelar al Germaniei între 1998 și 2005, s-a alăturat recent consiliului de supraveghere al lanțului rus de supermarketuri Hyperglobus.

Miercuri, el a vizitat unul dintre magazinele companiei din Moscova și a fost întâmpinat cu aplauze de angajați, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea rusă.

Fostul cancelar german a fost criticat, în special în Germania, pentru legăturile sale cu mediul de afaceri rus și cu Vladimir Putin.

Aceste legături au continuat și după invazia rusească în Ucraina din 2022, dar și după introducerea mai multor valuri de sancțiuni occidentale.

În luna mai, Vladimir Putin a sugerat că Schröder ar putea reprezenta țările europene în cadrul negocierilor de pace pentru soluționarea conflictului.

Miniștrii de externe europeni au respins însă ideea ca Gerhard Schröder să joace un astfel de rol.

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