Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Jay Clayton, a afirmat duminică, în cadrul unei emisiuni la ABC News, că președintele rus Vladimir Putin nu este un prieten când vine vorba de Ucraina. Reacția sa a venit după ce săptămâna trecută, la summitul din China, Trump l-a descris pe Putin ca fiind un „prieten”.

Clayton a afirmat că termenul era „pe deplin adecvat” în contextul discuțiilor dintre liderii celor trei mari puteri nucleare ale lumii — Statele Unite, Rusia și China —, dar nu și referitor la Ucraina.

„El (Putin – n.r.) nu este prietenul Americii în Ucraina. Deloc”, a declarat Clayton în cadrul emisiunii „This Week” de la ABC News.

La summitul APEC din China, Trump și-a apărat afirmația că Putin este un prieten, spunând că „este plăcut să ai ca prieteni oameni care dețin 4.000 de arme nucleare, în loc să-i ai ca dușmani”.

Trump to Putin: Who is he? It’s my friend. Nice to see you. https://t.co/WXoYtBzfLi — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Descrierea făcută de Trump lui Putin a atras critici din partea aliaților europeni ai Ucrainei, printre care și premierul polonez Donald Tusk.

„Putin nu este prietenul nostru și nu va fi niciodată”, a declarat Tusk, potrivit Reuters.

Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. În prezent, armata rusă controlează aproximativ o cincime din teritoriul țării. Putin nu a dat niciun semn că ar renunța la cererea sa ca Ucraina să cedeze întreaga regiune a Donbasului în schimbul păcii.