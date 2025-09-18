Gherasimov: „Trupele noastre avansează practic în toate direcțiile”. Rusia raportează avantaje pe toate fronturile din Ucraina

Generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al armatei ruse în ceea ce Moscova numește „operațiunea militară specială”, a spus că trupele ruse înregistrează progrese în estul regiunii Donețk, punctul central al conflictului, precum și mai la vest, în regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, relatează Reuters.

„Trupele noastre din zona operațiunii militare speciale avansează practic în toate direcțiile”, a fost citat Gherasimov de Ministerul Apărării.

„Iar cele mai intense lupte au loc în direcția Krasnoarmeisk”, a adăugat el, folosind denumirea din epoca sovietică pentru orașul Pokrovsk, „unde inamicul, prin orice mijloace și fără a ține cont de pierderi, încearcă fără succes să ne oprească înaintarea și să recâștige inițiativa”.

El a declarat că armata ucraineană „a dislocat cele mai bine antrenate și mai capabile unități de luptă, luându-le din alte zone. Iar acest lucru facilitează avansul trupelor noastre pe alte sectoare”.

În avansul lor lent prin estul Ucrainei, forțele ruse au menținut atacuri intense asupra zonei din jurul orașului Pokrovsk, în regiunea Donețk, timp de mai multe luni.

Gherasimov a mai spus că trupele ruse înregistrează progrese și în cucerirea orașului Kupiansk, aproape complet distrus, din regiunea nord-estică Harkiv, precum și în Yampil, mai la est.

Retorica Rusiei contrazisă de Zelenski

Declarațiile lui Gherasimov par însă să contrazică relatările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și ale oficialilor militari ucraineni.

Zelenski, intervievat de Sky News, a spus că se așteaptă la noi ofensive ruse, dar a adăugat că forțele Moscovei au avut puține succese pe linia frontului în ultimele lor acțiuni.

„Per ansamblu, sunt cu adevărat mulțumit că ultimele trei ofensive ruse au eșuat, deși ei plănuiesc încă două ofensive serioase”, a spus el. „În opinia mea, acesta este un semnal important”.

Un comandant ucrainean a declarat săptămâna aceasta că forțele sale au respins o înaintare rusă în apropiere de Pokrovsk, în timp ce blogul militar ucrainean DeepState, care folosește surse deschise pentru a urmări mișcările trupelor, a raportat succese ucrainene într-un oraș din apropiere.

Un purtător de cuvânt al unei unități ucrainene din apropiere de Kupiansk a spus miercuri că o încercare a rușilor de a avansa asupra orașului s-a soldat cu capturarea a numeroși soldați ruși.