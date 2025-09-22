Grevă în Italia: Muncitorii portuari din Genova au blocat portul în solidaritate cu Palestina

Atât în Genova, cât și în Livorno, muncitorii portuari aflați în grevă au blocat accesul în cele două porturi. Aceștia au motivat acțiunea, susținând că nu doresc ca Italia să nu devină un punct prin care se transportă arme și muniții către Israel.

„Poporul palestinian continuă să ne ofere încă o lecție de demnitate și rezistență. Învățăm de la ei și încercăm să ne facem partea”, a declarat un membru al Colectivului Autonom al Lucrătorilor Portuari din Genova.

Grevele au afectat și sectorul feroviar, în special pe rutele către Roma, unde s-au înregistrat întârzieri și anulări.

Ministrul Transporturilor, Matteo Salvini a minimalizat impactul protestelor, pe care le-a catalogat drept o acțiune a sindicatelor de extremă stângă.

Deși guvernul de la Roma este un susținător al Israelul, ofensiva din Gaza a atras critici.

La finalul lunii august, în urma unui atac care a ucis cinci jurnaliști, Giorgia Meloni a declarat: „Nu am ezitat să apărăm Israelul, dar, în același timp, nu putem rămâne tăcuți acum în fața unei reacții care a depășit cu mult principiul proporționalității, ucigând victime nevinovate”.