Grupul de Planificare Nucleară al NATO a decis modernizarea capacităților de descurajare

Grupul de Planificare Nucleară (NPG), organismul de vârf al NATO în materie de descurajare nucleară, a convenit joi să îşi modernizeze capacităţile nucleare pentru a consolida descurajarea.

Potrivit unui comunicat de presă, grupul a reafirmat faptul că forțele nucleare strategice rămân garanția supremă a securității aliaților, stând la baza cadrului de descurajare extinsă al NATO.

„Miniștrii din cadrul NPG au convenit să continue consolidarea misiunii de descurajare nucleară a NATO prin modernizarea capacităților nucleare ale Alianței, consolidarea capacității sale de planificare nucleară și adaptarea acestora pentru a-și atinge interesele de securitate. Alianța menține o postură nucleară sigură, eficientă și credibilă pentru a păstra pacea, a preveni coerciția și a descuraja agresiunea”, se precizează în comunicatul de presă.

În privința împărțirii sarcinilor, aliații și-au reafirmat angajamentul de a împărți responsabilitățile, riscurile și costurile apărării colective, investind în resursele, capacitățile și forțele necesare pentru îndeplinirea misiunii nucleare a NATO și pentru a demonstra unitatea și hotărârea Alianței.

Franţa este singurul aliat care nu face parte din acest grup, deoarece are o politică nucleară independentă. Grupul se reunește, de regulă, la nivel de miniștri ai apărării.