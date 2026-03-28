Grupul G7 a ajuns la un acord comun, în ciuda tensiunilor legate de conflictele din Iran și Ucraina

Reuniunea miniștrilor de externe din grupul G7, organizată în Franța, s-a încheiat cu o declarație comună, deși au exista multe diferențe de opinie pe tema conflictelor din Iran și Ucraina, scrie Kyiv Post.

Oficialii europeni au anunțat că sunt îngrijorați în privința noului conflict din Iran, care ar putea să reducă sprijinul acordat Kievului. În același timp, SUA au cerut aliaților mai multă implicare în securitatea din zona Golfului.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a respins vineri, în cadrul reuniunii, ideea unor neînțelegeri majore între participanți.

„Am avut întâlniri foarte bune”, a declarat el după discuții.

Întrebat dacă vreun ministru din G7 era supărat, el a declarat că „nu se comportă niciodată așa în fața mea”, și că operațiunea din Iran se poate încheia rapid, în „săptămâni, nu luni”, fără implicarea trupelor terestre.

Totuși, partenerii europeni au cerut explicații noi despre obiectivele campaniei militare și au atras atenția asupra riscului ca sprijinul pentru Ucraina să fie afectat.

Divergențele au devenit evidente încă de la început. Franța a transmis că războiul cu Iranul „nu este al nostru”, în timp ce Rubio a afirmat că Ucraina „nu este războiul nostru”, ceea ce a amplificat tensiunile din cadrul grupului.

Pentru statele europene, menținerea sprijinului pentru Ucraina rămâne o prioritate. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că „nu trebuie să existe reduceri când vine vorba de menținerea capacității de apărare a Ucrainei”.

Reprezentanții Franței au încercat să reducă temerile legate de pierderea atenției asupra războiului din Ucraina, care este în desfășurare.

„Ar putea fi un risc, dar nu este o realitate. Acest G7 a fost creat pentru a permite liderilor să discute în condiții de încredere cele mai importante probleme internaționale”. „Printre acestea se vor număra, desigur, Iranul și Orientul Mijlociu, dar și Ucraina.”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației franceze, Pascal Confavreux.

Pe tema Iranului, diferențele de abordare au fost evidente. Marea Britanie, Franța și Germania au insistat asupra unei soluții diplomatice.

Ministrul britanic de interne, Yvette Cooper, a precizat că Londra a susținut măsuri defensive, dar a adoptat „o abordare diferită în ceea ce privește acțiunile ofensive”.

În ciuda acestor poziții diferite, statele participante au reușit să ajungă la un consens final. În declarația comună, miniștrii au cerut „încetarea imediată a atacurilor împotriva civililor și a infrastructurii civile” și au anunțat că nu există justificare.

Documentul final a inclus și referiri la securitatea globală și la economie. Liderii au spus că există o „necesitate absolută” de a asigura libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz și au atras atenția asupra riscurilor pentru lanțurile de aprovizionare cu energie.