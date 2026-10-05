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Guvernul Yemenului lansează o campanie militară pentru recucerirea teritoriului controlat de houthi

Guvernul Yemenului, susținut de Arabia Saudită, a anunțat începerea unei noi operațiuni militare pentru a recuceri întregul teritoriu deținut de houthi, chiar dacă gruparea militantă a înregistrat noi progrese pe teren, încercuind, se pare, un oraș controlat de guvern.
Guvernul Yemenului lansează o campanie militară pentru recucerirea teritoriului controlat de houthi
Sursa: Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
05 oct. 2026, 04:40, Știri externe
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Rashad al-Alimi, șeful consiliului prezidențial al Yemenului, a declarat duminică într-un comunicat începerea unei acțiuni militare. „Anunț astăzi începerea operațiunilor militare pentru recucerirea teritoriilor rămase ale republicii și extinderea autorității statului și a instituțiilor sale pe întreg teritoriul național”, relatează The Guardian.

Anunțul stabilește un obiectiv ambițios pentru guvernul aflat în dificultate, care a pierdut recent porțiuni din coasta țării la Marea Roșie și zone din jurul strâmtorii Bab al-Mandab – un punct de legătură pentru transportul maritim internațional – după o ofensivă fulminantă a houthilor, susținuți de Iran.

Guvernul Yemenului, recunoscut la nivel internațional, s-a străduit să limiteze valul de atacuri, chiar și cu sprijinul militar al Arabiei Saudite. Rebelii houthi au vizat din ce în ce mai mult Arabia Saudită în ultimele săptămâni, iar duminică au declarat că au atacat din nou infrastructura petrolieră din capitală.

Declarația a venit la doar câteva ore după ce houthii au tăiat o rută vitală de aprovizionare care lega orașul asediat Taiz de capitala interimară a guvernului, Aden, potrivit unor surse din domeniul securității.

Avansul Houthi a urmat după zile de lupte grele în oraș și în împrejurimi.

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