Halloween politic la Washington: decorațiile anti-Trump domină curțile democraților

În cartierele predominant democrate din capitala Statelor Unite ale Americii Halloween-ul din acest an s-a transformat într-o veritabilă demonstrație politică. Curțile caselor sunt decorate cu „cimitire” simbolice și schelete care ironizează politicile administrației Trump.

Cimitirul măsurilor luate de Trump

„Am instalat 16 pietre funerare, fiecare reprezentând o măsură luată de Trump care, după părerea mea, ucide democrația americană”, a declarat pentru Reuters Donna Breslin, în vârstă de 79 de ani, care locuiește aproape de Capitoliul SUA. Printre inscripții se află „USAID” și „Cercetare pentru sănătate și știință”, o aluzie la tăierile bugetare impuse de administrația Trump instituțiilor publice.

Casa Albă a reacționat ironic. Purtătorul de cuvânt Kush Desai a spus că „democrații doar pozează în moraliști prin aceste decorații anti-Trump”, în timp ce biroul prezidențial a postat pe Instagram costume tematice cu lideri democrați și o imagine cu Trump însuși însoțită de mesajul: „Coroana nu este inclusă” – o ironie la adresa protestelor „No Kings”, prin care criticii săi îl acuză de tendințe autoritare”.

Vaccinurile, noul front al Halloween-ului

Un alt personaj țintit de decorațiile de Halloween este secretarul pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr., criticat pentru reducerea personalului din Departamentul pentru Sănătate și pentru promovarea teoriilor nefondate despre pericolele vaccinurilor. În cartierul Georgetown, unde locuiește Kennedy, au apărut schelete uriașe și pancarte pro-vaccinare. Pe una dintre ele scrie: „Salut, sunt Wally! Vaccinurile salvează vieți – credeți-mă, știu!”

Kennedy a restricționat accesul la vaccinurile anti-COVID-19 și a slăbit procedurile de control. Purtătorul de cuvânt al Departamentului Sănătății a răspuns într-un comunicat că oficialul „nu este anti-vaccin, ci pro-siguranță, pro-transparență și pro-responsabilitate”.

Ferestre-protest

În apropiere, o altă localnică a expus în fereastră un schelet de copil cu mesajul: „Mi-aș fi dorit să-mi fi făcut vaccinul!” Ea a explicat pentru sursa citată: „Cred că trebuie să vorbim despre ceea ce se întâmplă în țară, mai ales aici, la Washington. Suntem foarte implicați politic”.

Exemple ca acesta se repetă în tot Washingtonul – un oraș în care 9 din 10 alegători sunt democrați și unde curțile s-au transformat în manifeste politice: pancarte, schelete cu mesaje, toate devenite forme de protest vizual față de direcția Americii sub Donald Trump.