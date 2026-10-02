I-au amputat piciorul greșit. Cum a ajuns o femeie să rămână fără ambele picioare

Femeia în vârstă de 74 de ani, Sharon Jacks, trebuia să sufere o amputare a părții inferioare a piciorului drept, după ce fusese diagnosticată cu o formă de cancer de piele. În timpul operației la Selby General Hospital din Ohio, medicii i-au amputat însă piciorul stâng, potrivit Le Figaro.

Sharon Jacks, fostă militară și acum pensionară, a ajuns astfel să-și piardă piciorul care nu trebuia amputat. Patru luni mai târziu, femeia a fost operată într-o altă unitate medicală, unde i-a fost amputat și piciorul drept, cel afectat de cancer și pentru care fusese programată intervenția inițială.

Două verificări înainte de operație

Potrivit informațiilor din dosar, echipa chirurgicală a efectuat de două ori verificările preoperatorii. Cu toate acestea, a fost amputat piciorul greșit, deși au existat mai multe momente în care eroarea putea fi observată și corectată.

Spitalul din Ohio a recunoscut ulterior că incidentul putea fi evitat și că nu au fost respectate procedurile obișnuite de siguranță pentru intervențiile chirurgicale.

„Persoanele implicate au fost trase la răspundere pentru acțiunile lor și nu mai ocupă funcțiile respective. Suntem profund întristați de ceea ce s-a întâmplat”, a transmis spitalul.

„Încălcare fundamentală a procedurilor de siguranță”

Sharon Jacks spune că a rămas cu o dizabilitate permanentă și că a suferit leziuni fizice, dureri și suferință emoțională după cele două intervenții. Pierderea ambelor picioare i-a afectat și capacitatea de a se bucura de viață și a generat cheltuieli medicale suplimentare.

Femeia și soțul ei au depus la începutul lunii septembrie 2026 o acțiune în instanță, în comitatul Washington, Ohio, împotriva Selby General Hospital și a personalului medical și chirurgical. Cei doi acuză spitalul de neglijență gravă și conduită imprudentă și consideră că amputarea membrului greșit reprezintă o încălcare fundamentală a procedurilor de siguranță.

Sharon Jacks solicită spitalului despăgubiri pentru prejudiciile suferite.