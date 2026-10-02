Aproape 3 miliarde de euro de la UE au ajuns în Ucraina. Banii acoperă cheltuieli-cheie ale statului

Aproape 2,9 miliarde de euro au fost transferate la bugetul de stat al Ucrainei, a anunțat vineri Ministerul ucrainean al Finanțelor. Plata face parte din programul Ukraine Facility, prin care Uniunea Europeană finanțează bugetul, redresarea, reconstrucția și modernizarea țării.

800 de milioane de euro pentru buget și apărare

Din banii primiți acum, aproape 800 de milioane de euro provin, în premieră, din Ukraine Support Loan, un instrument financiar al UE prin care Ucraina beneficiază de împrumuturi pentru susținerea bugetului și a nevoilor de apărare.

În luna iulie, Consiliul UE a modificat Planul pentru Ucraina și mecanismul de finanțare, adăugând încă 8,3 miliarde de euro pentru 2026 prin Ukraine Support Loan. Plata de acum include prima tranșă din aceste fonduri.

Ukraine Support Loan are o valoare totală de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027. Aproximativ 30 de miliarde de euro sunt destinate sprijinului economic și bugetar, iar 60 de miliarde de euro nevoilor de apărare ale Ucrainei.

88% dintre condițiile cerute de UE, îndeplinite

Consiliul UE a aprobat plata celor aproape 2,9 miliarde de euro după ce Ucraina a îndeplinit zece dintre condițiile stabilite pentru acordarea finanțării europene.

Acestea vizează reforme în domenii precum sectorul bancar, energia, agricultura și transporturile, iar trei au fost îndeplinite înainte de termen. Până acum, Ucraina a îndeplinit 84 dintre cele 95 de condiții ajunse la termen, adică aproximativ 88%.

32 de miliarde de euro primite prin Ukraine Facility

Fondurile acordate prin Ukraine Facility susțin stabilitatea macrofinanciară a Ucrainei, cheltuielile prioritare ale bugetului de stat, redresarea și modernizarea țării, precum și reformele necesare în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„În condițiile unei situații financiare dificile, aceste fonduri sunt extrem de importante pentru reziliența statului, pentru acoperirea cheltuielilor-cheie și pentru a ne permite să direcționăm mai multe resurse proprii către apărare”, a precizat premierul ucrainean Sergii Korețki.

După această plată, valoarea finanțării bugetare primite de Ucraina prin Ukraine Facility de la lansarea mecanismului a depășit 32 de miliarde de euro.

Peste 50 de miliarde de euro pentru Ucraina până în 2027

Facilitatea pentru Ucraina (Ukraine Facility) a intrat în vigoare la 1 martie 2024 și prevede peste 50 de miliarde de euro, sub formă de granturi și împrumuturi, pentru perioada 2024-2027. Din această sumă, peste 40 de miliarde de euro sunt destinate finanțării reformelor și investițiilor asumate de Ucraina în cadrul procesului de redresare și de aderare la UE.

Separat, Norvegia a anunțat o contribuție voluntară de un miliard de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 92 de milioane de euro, sub formă de sprijin nerambursabil, fiind astfel prima țară din afara UE care oferă un astfel de sprijin.

Suedia a făcut, la rândul său, contribuții voluntare suplimentare în valoare totală de peste 253 de milioane de euro în ultimul an.